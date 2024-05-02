Организация расследовала три случая очевидной казни, которую совершила Россия над украинцами, несмотря на их статус "hors de combat".

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Россия с начала декабря 2023 года казнила минимум 15 бойцов ВСУ (и, возможно, еще 6) несмотря на то, что те обладали статусом "hors de combat" - говорили, что сдаются в плен.

Согласно законам войны, в таких случаях военных не имеют права убивать или мучить, отмечает организация. Поэтому эти инциденты следует расценивать как военные преступления и организовать надлежащее расследование, говорится в отчете HRW за 2 мая. Заместитель директора организации по вопросам кризисов и конфликтов Белкис Вилле заявила, что HRM расследовала три случая казни "без суда и следствия", а также еще несколько случаев, когда правозащитникам не хватило доказательств для идентификации. По ее словам:

"Больше всего поражают доказательства того, что по меньшей мере в одном случае российские военные прямо отдавали приказы убивать солдат вместо того, чтобы позволить им сдаться, тем самым одобряя военные преступления". Видео дня

Human Rights Watch проверила записи с дронов, опубликованные в социальных сетях 2 и 27 декабря, а также 25 февраля 2024 года, и обнаружила - по меньшей мере 12 украинских солдат казнили с нарушением законов войны. В то же время удалось подтвердить местонахождение двух из трех случаев казней.

В третьем случае не хватило географических деталей, чтобы через видеозаписи точно установить место преступления. Также правозащитники не смогли идентифицировать, чьи именно БПЛА снимали события - украинские или российские.

В HRW также упоминают о четвертом случае казни (на основе данных видеоролика, опубликованного в сети от 19 февраля), когда двое военных РФ расстреливают трех безоружных украинских солдат. Последние сдались в плен, отмечают правозащитники. Хотя в заметке к видео указывалось место преступления, HRW не смогла подтвердить его самостоятельно.

Что касается пятого инцидента - HRW взяла за основу для расследования показания одного из украинских солдат, который рассказал о казни в интервью (ролик публиковался в сети 18 февраля, уточнила организация). Собранная правозащитниками информация позволяет утверждать, что тогда Россия казнила 6 украинских солдат. Однако обстоятельства этого преступления были менее понятными, отмечают там.

Скольких Россия убила в Мариуполе - данные Human Rights Watch

В феврале 2024 года организация Human Rights Watch также оценила, сколько украинцев погибло во временно оккупированном Мариуполе из-за боевых действий, начавшихся из-за России.

Речь идет о гибели минимум 8 тысяч мирных лиц - это люди, которых Россия убила во время осады города и штурмов в первые месяцы полномасштабного вторжения. Данные правозащитников опираются на 240 интервью с переселенцами, которым удалось выехать из Мариуполя.

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