Война на Ближнем Востоке бьет по евро: инвесторы массово бросились скупать доллар

На фоне войны в Иране евро ослаб сильнее других крупных валют.

Война вокруг Ирана особенно сильно ударила по валютному и долговому рынку еврозоны, пишет обозреватель Bloomberg Маркус Эшворт.

На фоне перетока капитала в "тихие гавани" доллар резко укрепился, тогда как евро ослаб сильнее других крупных валют – примерно в два раза больше, чем фунт стерлингов. Всего несколько недель назад евровалюта пробила уровень 1,20 доллара; на этой неделе она стремительно упала до 1,15 доллара, что заставило центральные банки нервничать.

Рынки также резко изменили ожидания относительно монетарной политики: еще недавно инвесторы не прогнозировали изменений ставок в этом году, а теперь уже закладывают их повышение Европейским центральным банком уже в июле.

Дополнительный риск создают высокие цены на энергоносители. Нефть колеблется около 100 долларов за баррель, что грозит повторением энергетического шока, который после вторжения России в Украину в 2022 году резко подтолкнул инфляцию в Европе.

Глава центробанка Германии Йоахим Нагель заявил, что регулятор "очень бдителен" в отношении инфляционных рисков и решит на заседании 19 марта, нужно ли принимать меры по повышению ставок. Однако, по мнению автора, рынки скорее нуждаются в успокаивающих сигналах от главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, а не в намеках на ужесточение политики.

Экономические перспективы остаются хрупкими. Европейский центральный банк прогнозирует рост ВВП еврозоны лишь на 1,2% в этом году, и этот прогноз зависит от восстановления потребления и улучшения финансовых условий, что может быть несовместимо с новым нефтяным шоком.

В то же время евро все еще не стал "тихой гаванью" для инвесторов. Аналитики Societe Generale отмечают, что даже на фоне падения американских акций и государственных облигаций инвесторы отдают предпочтение доллару.

Спрос на доллары усиливается и из-за подорожания сырья, которое в основном номинировано в американской валюте. По оценке валютного стратега Deutsche Bank Джорджа Саравелоса, повышение цены на нефть Brent на 10% сейчас ослабляет курс евро примерно на 0,8%.

"Поскольку Европа находится гораздо ближе к конфликту, логично, что инвесторы там будут более чувствительны к снижению рисков. Последствия инфляции и отрицательного роста в случае продолжения конфликта будут более серьезными", - пишет Эшворт.

По его словам, центральные банки могут справиться со стабильными колебаниями валютных курсов, но резкие корректировки выводят их из зоны комфорта.

Также Эшворт отмечает, что отсутствие собственной мощной энергетической базы - болезненная проблема для Европы, которая фактически вынуждена принимать цены, которые диктует мировой рынок. Это ставит европейскую промышленность в еще более сложное положение, ведь предприятия одновременно должны выполнять жесткие климатические требования по нулевым выбросам.

"Европе крайне необходимо быстрое завершение конфликта вокруг Ирана – особенно с учетом того, что война в Украине до сих пор не имеет признаков завершения. Слабость евро – лишь самый заметный сигнал напряжения, но в то же время она указывает и на более глубокие структурные проблемы экономики", – говорится в материале.

