'Экономика Путина оказалась на перепутье': в СМИ прогнозируют последствия атак для РФ

Исследования показали, что в 2025 году доля поступлений от нефти и газа в доходах федерального бюджета России сократилась до 23% – это самый низкий показатель за последние два десятилетия.

На протяжении многих лет у Владимира Путина был убедительный ответ всем, кто считал, что западные санкции заставят его страну капитулировать. За четыре года, прошедшие с момента вторжения России в Украину, ВВП в основном оставался в плюсе, уровень безработицы снизился, а средняя заработная плата стремительно выросла, пишет Fortune.

Издание отмечает, что даже инфляция в России резко замедлилась после того, как в 2023 году взлетела до двузначных цифр.

"Путин приводил эти цифры западным критикам в качестве доказательства того, что санкции не смогли подорвать бурное развитие российской экономики в условиях войны", – говорится в статье.

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Добавляется, что Китай, один из немногих оставшихся крупных торговых партнеров России, даже изучал модель Путина как образец для защиты собственной экономики от санкций на случай, если позиция Пекина в отношении Тайваня станет настолько агрессивной, что это спровоцирует введение собственных западных санкций. Однако история успеха Путина начинает давать трещины.

Экономика России оказалась под полным контролем военных нужд, а промышленная и технологическая база страны всё больше ориентируется на обеспечение потребностей на передовой.

В аналитической заметке, опубликованной в среду Центром стратегических и международных исследований – аналитическим центром в Вашингтоне, округ Колумбия, отмечается, что сейчас, когда российская армия зашла в тупик в Украине, а военные расходы растут, экономика Путина оказалась на распутье.

Некоторые исследователи считают, что Россия все еще может рассчитывать на огромный резерв рабочей силы и свой "теневой флот" нефтяных танкеров, которые обходят санкции, чтобы получать доходы от продажи топлива.

Однако, как отмечается в статье, расходы на поддержание статус-кво для Путина растут, поскольку созданная им "военная экономика" испытывает всё большую нагрузку.

"Обычные россияне ежедневно страдают от упадка экономики. Экономика России находится в тяжелом положении, а военные расходы страны могут становиться все менее оправданными. Настало время для кампании давления, которая доведет российскую экономику до истощения", – пишут исследователи CSIS.

Примечательно, что в отчете впервые приведены подробные данные о боевых потерях России. С начала войны погибло около 450 000 россиян, а 1,4 миллиона получили ранения; темпы потерь, вероятно, превышают ежемесячный призыв в российскую армию, а в последнее время не приносят существенной пользы.

"После того как в прошлом году российские войска продвинулись глубже в Украину, в 2026 году их продвижение замедлилось до 50–90 метров в день – это один из самых медленных темпов продвижения среди всех войн прошлого века", – отмечает издание.

По данным CSIS, за последние несколько месяцев территория, контролируемая Россией в Украине, фактически сократилась впервые с августа 2024 года. В другом отчете, опубликованном в мае Институтом исследований войны, отмечается, что только в апреле Россия утратила контроль над 116 квадратными километрами, а темпы продвижения её войск снижались с ноября 2025 года.

Издание объясняет, что военные потери России обусловлены преимущественно улучшением способности Украины наносить удары глубоко в тыл, а также нестабильностью самой российской военной машины – двумя факторами, оказывающими прямое влияние на российскую экономику в целом.

В течение последних четырех лет военные усилия России и её общество в той или иной степени опирались на один и тот же источник государственных средств. Рост ВВП в значительной степени обусловлен стремительным государственным финансированием российского производственного сектора, который обеспечивал поддержку вооруженных сил.

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом году австралийским аналитическим центром "Институт экономики и мира", в период с 2022 по 2024 годы объем государственных денежных вливаний превышал 10 % ВВП. Помимо промышленности и других секторов, связанных с обороной, эти средства поддерживали спрос за счет пенсий и денежных выплат военнослужащим и их семьям.

Аналитики назвали стратегию России формой "военного кейнсианства" – это отсылка к теории известного экономиста, которая подчеркивает роль вмешательства правительства в решение экономических проблем.

"В случае с Россией государство вмешалось в широком масштабе, и её ответом на проблему пребывания страны в состоянии войны и под гнетом санкций стало масштабное инвестирование в милитаризацию экономики и оказание финансовой поддержки сотням тысяч домохозяйств, пострадавших от войны", – поясняет издание.

Однако, как отмечается в статье, после более чем четырёх лет войны этот источник иссякает. Фискальные резервы России сокращаются, а доходы от нефти и газа резко упали, поскольку многие страны переориентировались на альтернативных поставщиков:

"Подъем в начале этого года, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, оказался временным, поскольку с тех пор цены на нефть нормализовались, отчасти из-за снижения спроса, а объемы производства энергоносителей в России в целом также сократились из-за участившихся ударов украинских дронов по нефтегазовой инфраструктуре".

В отчете, опубликованном в прошлом году бельгийским аналитическим центром Bruegel, рост ВВП России, по оценкам, резко снизился до примерно 0,6% в 2025 году, после того как в 2023 и 2024 годах экономика страны росла более чем на 4%.

Отмечается, что другое исследование, проведенное Оксфордским институтом энергетических исследований, показало, что в 2025 году доля поступлений от нефти и газа в доходах федерального бюджета России упала до 23% – это самый низкий показатель за последние два десятилетия.

"Чтобы компенсировать эту разницу, Россия, вероятно, прибегает к более экспансивной налоговой политике, в частности, недавно было принято решение о повышении налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, что не понравилось большинству россиян", – сообщает издание.

Однако ни экономические проблемы, ни неудачи на поле боя не смогли остановить Путина и российские вооруженные силы. Только на этой неделе Россия совершила одну из крупнейших на сегодняшний день атак на гражданскую инфраструктуру Украины – 11-часовой обстрел Киева ракетами и дронами, в результате которого погибло не менее 20 человек.

Учитывая, что экономика Путина все больше загоняется в угол, в отчете CSIS утверждается, что США и Европа должны воспользоваться этой возможностью, расширив режим западных санкций, прежде всего устранив лазейки, которые позволили сотням зафрахтованных судов продавать российскую нефть без маркировки.

Ситуация с топливом в РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в некоторых российских регионах из-за топливного кризиса цены на бензин выросли до такого уровня, что превысили цены в США. По состоянию на конец июня в 12 субъектах РФ бензин АИ-92 стоил дороже, чем его аналог в США – Regular. По данным Американской автомобильной ассоциации, цена на бензин Regular в США составляет в среднем 3,8470 доллара за галлон или 1,0164 доллара за литр. Это 78,32 рубля по официальному курсу ЦБ по состоянию на 29 июня. Например, в Якутии АИ-92 стоит 78,43 рубля за литр (1,01 долл.), что, хотя и не намного, но дороже.

Также мы писали, что в аналитическом центре Energy Intelligence России предсказывают самый серьезный топливный кризис в ее истории. Производство бензина в РФ сократилось на 25% в результате украинских ударов по НПЗ. Россия сейчас производит лишь 85 000 тонн бензина в день, тогда как летний спрос достигает 110 000 тонн. 28 июня Владимир Путин впервые был вынужден открыто признать, что дефицит топлива существует из-за атак украинских дронов. В 78 российских регионах уже ввели ограничения на продажу топлива.

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