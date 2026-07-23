Путин признал резкое замедление роста экономики РФ и требует увеличения инвестиций

Крупнейшие компании РФ массово сокращают капиталовложения из-за падения прибыли и высоких кредитных ставок.

Экономика России практически перестала расти: за первые пять месяцев 2026 года ВВП страны увеличился лишь на 0,2%. На этом фоне российский диктатор Владимир Путин призвал стимулировать инвестиции, однако крупнейшие компании РФ, напротив, массово сокращают капиталовложения из-за падения прибыли, высоких кредитных ставок и экономической неопределенности. Об этом сообщает The Moscow Times.

По словам Путина, за январь–май российская экономика выросла всего на 0,2%. Это в пять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда рост составлял 1%. И примерно в 20 раз медленнее, чем в 2023–2024 годах, когда на фоне военного производства экономика РФ ежегодно росла более чем на 4%.

"Самая важная задача сейчас – запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике", – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Видео дня

Впрочем, на практике крупнейшие российские госкомпании и предприятия, принадлежащие самым богатым бизнесменам страны, напротив, сокращают инвестиционные программы. По данным Росстата, в первом квартале инвестиции в основной капитал упали на 14,3% – это худший показатель с 2009 года. Вице-премьер Александр Новак объяснял, что основной вклад в падение внесла группа крупнейших компаний, сокративших инвестиции в целом на 307 млрд рублей.

В частности, "Новатэк" почти вдвое сократил вложения в проект "Арктик СПГ-2" – до 46 млрд рублей против 87 млрд годом ранее. "Газпром" сократил инвестиции с 411 млрд до 376 млрд рублей, а его инвестиционная программа на 2026 год уменьшилась почти на треть. "РЖД" также сокращает капитальные расходы второй год подряд.

Кроме того, госкорпорация "Росатом" планирует почти вдвое сократить инвестиционную программу – до более чем 900 млрд рублей с 1,66 трлн годом ранее. В то же время "Северсталь" сократила инвестиционный бюджет на четверть.

Несмотря на заявления Путина о "устойчивости" экономики, представители крупного бизнеса признают, что главным препятствием для новых проектов является высокая ключевая ставка Центробанка РФ. Она делает кредиты слишком дорогими и подавляет спрос.

Экономист Игорь Липсиц отмечает, что Россия практически утратила возможность привлекать иностранный капитал. По его словам, даже китайские инвесторы не спешат вкладывать средства в российскую экономику, а внутренние инвестиции сдерживают санкции, высокие страновые риски и отсутствие гарантий защиты частной собственности.

Дополнительной проблемой становится сокращение прибыли бизнеса. По итогам первых четырех месяцев года она снизилась на 10,3%, что ограничивает возможности компаний финансировать новые проекты за счет собственных средств.

Экономические проблемы РФ – другие новости

Напомним, что Центробанк России шестой месяц подряд распродает золото из резервов, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета, который за полгода достиг почти 6 триллионов рублей. В июне золотой запас Центробанка, пятый по величине в мире, сократился еще на 9,33 тонны, а с начала года "похудел" на 43,5 тонны.

Дефицит федерального бюджета Российской Федерации в 2026 году может превысить официальные планы более чем на один триллион рублей (12,85 млрд долларов). В 2025 году дефицит бюджета России почти в пять раз превысил официальный показатель, достигнув 5,7 трлн рублей (74 млрд долларов), или 2,6 % ВВП. Это самый высокий уровень со времен пандемии 2020 года.

Вас также могут заинтересовать новости: