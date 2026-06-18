Доллар взлетел до максимума за более чем год

Евро и британский фунт опустились до самых низких уровней за более чем два месяца.

Курс доллара в четверг, 18 июня, поднялся до самого высокого уровня более чем за год после того, как Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений, но продемонстрировала более жесткий подход к денежно-кредитной политике.

Как пишет Reuters, американский центробанк оставил ставки в диапазоне 3,50–3,75%. Новый председатель ФРС США Кевин Ворш начал свой срок полномочий с масштабного пересмотра политики регулятора. Почти половина членов Комитета по операциям на открытом рынке теперь ожидает как минимум одного повышения ставки до конца года из-за усиления инфляционных рисков.

На этом фоне евро подешевел на 0,3% – до 1,146 доллара, а британский фунт потерял 0,54%, опустившись до 1,322 доллара. Обе валюты достигли самых низких уровней за более чем два месяца.

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Индекс доллара, отражающий его динамику по отношению к корзине основных валют, включая евро, иену и фунт, вырос на 0,36% – до 100,71 пункта. Это самый высокий показатель с мая 2025 года. Накануне индекс подскочил на 0,85%, продемонстрировав самый большой однодневный рост за более чем три месяца.

Старший валютный аналитик MUFG Ли Хардман отметил, что жесткие сигналы ФРС могут спровоцировать новую волну укрепления доллара. По его словам, американская валюта получила поддержку из-за резкого роста краткосрочных ставок в США, что перевесило негативное влияние на доллар от объявления о достижении договоренности между США и Ираном.

Цены на нефть 18 июня несколько снизились после подписания временного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, которое предусматривает прекращение войны с Ираном, возобновление судоходства через Ормузский пролив и отмену американских санкций в отношении иранской нефти. Обычно такие факторы ослабляют спрос на доллар как защитный актив, однако на этот раз они не смогли сдержать его рост.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 19 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,91 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня значительно укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,46 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 47 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в ближайшие дни курс доллара вряд ли превысит отметку 45,2 грн.

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