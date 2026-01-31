Обвал доходов от нефти подтолкнул Россию к прямым переговорам с Украиной, - NYT

Нефтяная отрасль РФ переживает не лучшие времена, поэтому шансы заработать достаточно денег для войны с Украиной становятся все меньше.

Нефтяные доходы России, которые являются ключевым источником финансирования войны против Украины, резко сокращаются. Это привело к росту бюджетного дефицита, повышению налогов и наращиванию государственного долга РФ. К тому же РФ впервые за несколько месяцев согласилась на прямые мирные переговоры с Украиной, пишет The New York Times.

В статье отмечается, что по нефтяной отрасли России ударили сразу два фактора. Во-первых, с апреля снизились цены на нефть после решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) постепенно увеличивать добычу. Во-вторых, свое дело сделали западные санкции.

Как результат, по данным Министерства финансов, в прошлом году доходы России от нефти и газа упали почти на четверть. В связи с этим Кремль даже вынужден был повысить налоги. Поэтому, говорится в материале, российскому народу придется нести еще большее бремя войны, расходы на которую превышают около 170 миллиардов долларов в год.

После введенных в октябре президентом США Дональдом Трампом санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - их способность продавать сырую нефть существенно пострадала. Кроме того, Россия столкнулась с усиленным контролем за соблюдением ограничений против "теневого флота", который она использует для транспортировки нефти.

По словам эксперта по энергетике Центра Карнеги Сергея Вакуленко, из-за нынешнего глобального избытка предложения у покупателей теперь есть больше альтернатив российской нефти. Это позволяет им либо вообще отказываться от закупок, либо требовать значительно большие скидки, чтобы компенсировать риски работы с товарами под санкциями.

"Если бы не это заметное снижение цен на нефть, все эти меры были бы значительно менее эффективными", - сказал он.

Что касается падения цен на нефть, то, по данным Министерства экономики, средняя цена в декабре составляла 39 долларов за баррель против более 57 долларов в августе.

Проблем Москве добавляет и то, что Украина бьет дронами по связанным с Россией танкерам в Черном и Средиземном морях. Кроме того, украинские военные атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы. Это вызвало топливные кризисы в нескольких регионах и заставило правительство временно запретить экспорт нефтепродуктов.

Как отметило издание, это не первый случай, когда Путину приходится иметь дело с падением цен на нефть. Но раньше у российского государства было больше вариантов. Оно могло сокращать расходы или позволить валюте ослабнуть, чтобы наполнить бюджет. Однако расходы на войну, которые составляют около 30% годового бюджета России, делают сокращение расходов крайне сложным.

А тем временем национальная валюта – рубль – остается сильной. Поддержанный ограничениями импорта и высокими процентными ставками, в 2025 году он вырос примерно на 45% по отношению к доллару США. Сильный рубль означает, что государство получает меньше денег за каждый проданный баррель сырой нефти, говорится в статье.

При отсутствии других вариантов Кремлю остается только наращивать государственный долг, а также повышать налоги для граждан и бизнеса. Российское правительство также увеличило налоговую нагрузку на мелкие предприятия, такие как пекарни и магазины, что вызвало редкое возмущение среди их владельцев.

Бюджетный дефицит России в 2025 году достиг 72 млрд долларов - номинально самого высокого уровня с 2009 года. Экономист Владислав Надоршин отметил, что ожидает его дальнейшего роста в этом году.

"Ситуация усложняется, и очевидно, что темпы этого осложнения, естественно, вызывают беспокойство", - отметил он.

Ситуация в российской экономике: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, согласно прогнозу российского государственного "Газпромбанка" Фонд национального благосостояния России, который Путин собирал годами, может иссякнуть в начале 2027 года при условии сохранения текущих цен на нефть. Перед началом полномасштабной войны в ФНБ было 113 млрд долларов ликвидных активов, что равнялось 6,5% ВВП. К январю 2026 года эта сумма сократилась в 2,2 раза – до 52 млрд долларов. Из валюты там остались только китайские юани примерно на 30 млрд долларов – они там с 2008 года.

Также мы писали, что даже в Минфине РФ признали, что Москву ждет обвал доходов от нефти и газа. Об этом заявлял глава ведомства Владимир Колычев. Отмечалось, что из налогов на нефть и газ Россия получит в январе 420 млрд рублей (около 5,5 млрд долл.), и это жесткое проседание по сравнению с декабрем – сумма на 46% меньше.

