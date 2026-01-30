'Фонд войны', который Путин собирал годами, может иссякнуть в начале 2027 года

Перед полномасштабным вторжением он насчитывал 113 млрд долларов ликвидных активов.

Фонд национального благосостояния России может быть полностью исчерпан чуть больше чем через год при сохранении текущих цен на нефть. Такой прогноз дает российский государственный "Газпромбанк", пишет The Moscow Times.

Этот фонд активно использует Кремль для латания дыр в бюджете из-за военных расходов и недобора нефтегазовых доходов из-за западных санкций. Ранее он годами наполнялся из сверхдоходов от энергоносителей с момента создания в 2008 году.

Перед началом полномасштабной войны в ФНБ было 113 млрд долларов ликвидных активов, что равнялось 6,5% ВВП. К январю 2026 года эта сумма сократилась в 2,2 раза – до 52 млрд долларов. Из валюты там остались только китайские юани примерно на 30 млрд долларов – они там с 2008 года.

Скорость расходования резервов зависит от продолжительности и объемов снижения цен на нефть. Сейчас средства Фонда расходуют, если стоимость барреля опускается ниже 59 долларов. Также играют роль "расходы ФНБ на другие цели".

При ценах на нефть около 40 долларов остаток денег ФНБ будет израсходован чуть больше, чем за год. А если котировки упадут до 30-35 долларов, то Фонд может обнулиться уже к концу текущего года.

О проблемах с деньгами в целом недавно заявили даже в Минфине страны-агрессора. В российский бюджет на 2026 год заложили цену нефти на уровне 59 долларов. При этом уже в декабре средняя стоимость барреля Urals показала обратный рост до 39 долларов.

Поэтому, несмотря на собственные обещания, Владимир Путин пошел на увеличение ряда налогов для своих граждан, из карманов которых хочет вытрясти в бюджет этого года около 12,3 млрд долларов.

