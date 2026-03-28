Может стать непригодным для жизни: эксперт предупредил о последствиях ударов по канализационным станциям Киева

При ударе по канализационным станциям Киев может стать непригодным для жизни за 3 дня. Такое мнение высказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире канала "Суперпозиция".

По его словам, восстановить работу канализационно-насосных станций после атак крайне сложно, а подобных случаев ранее не было.

Он утверждает, что в случае их остановки город фактически лишится водоснабжения и канализации, останется только подвоз питьевой воды. В таких условиях "существование города в течение трех дней находится на грани вымирания".

Попенко подчеркнул, что даже при наличии питьевой воды отсутствие канализации делает нормальную жизнь практически невозможной.

Он предупредил, что в этом году ожидается значительное повышение тарифов.

"Если зимой вы платили 4000 грн, то сумма может вырасти до 8000 грн. 80% украинцев могут оказаться неспособными оплачивать новые счета", - добавил эксперт.

Угроза ударов по объектам водоснабжения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты хотят создать в Украине проблемы с водоснабжением. С этой целью они готовят удары по соответствующей инфраструктуре. Как отметил президент, общины должны сосредоточиться на этом вызове, и нам нужно добывать больше ракет для противовоздушной обороны.

О том, какие угрозы ждут украинцев и к чему готовиться, в интервью УНИАН рассказал народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

