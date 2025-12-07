Движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено.

Российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Печенежской сельской военной администрации Александр Гусаров в телеграмм-канале.

По его словам, по состоянию на 12 часов 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено. Гусаров призвал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими объявлениями.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщила в Facebook о временном закрытии движения на двух автомобильных дорогах территориального значения:

Видео дня

Т-21-11 Чугуев - Печенеги - Великий Бурлук вблизи поселка Печенеги;

Т-21-04 Харьков - Волчанск - КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов.

В ведомстве пояснили, что ограничения введены в связи с вражеским обстрелом, который привел к опасным повреждениям дорожной инфраструктуры и невозможности безопасного проезда. Отмечается, что на месте работают специалисты, продолжаются обследования и первоочередные восстановительные мероприятия.

Для обеспечения движения транспорта организован маршрут объезда: Чугуев - Коробочкино - Лебяжье - Приморское - Хотомля - Волчанск.

Телеграм-каналы показали фото и видео разрушенной Печенежской дамбы. Канал Харьков life/Харьков опубликовал видео, где видно, как целые пролеты моста провалились в реку. Также он сообщил об одном погибшем человеке. Официального подтверждения этой информации пока нет.

"Переезд в Старом Салтове после прилета уничтожен. Есть погибший человек", - сказано в сообщении.

Предыдущие удары по мосту

Как сообщал УНИАН, это уже не первое разрушение российскими оккупантами этого переезда.

В частности, 14 ноября 2022 года сообщалось, что на Печенежском водохранилище в Старом Салтове (Харьковская область) организовали переправу на лодках, так как мост через реку разрушен.

Вас также могут заинтересовать новости: