В ВСУ раскрыли подробности ударов РФ по Печенежскому водохранилищу

Россия пытается оказывать информационное давление на Украину, поскольку ей не удается реализовать свои военные планы.

14 апреля РФ в очередной раз попыталась атаковать дамбу Печенежского водохранилища, однако не попала в нее. Об этом сообщили в 16-м армейском корпусе Вооруженных Сил Украины.

По их данным, четыре КАБ попали в землю недалеко от гидротехнических сооружений дамбы, а еще две - в воду. В ВСУ также отметили выбор времени для атаки по объекту. Отмечается, что россияне пытаются воспользоваться моментом, когда в результате весеннего паводка в водохранилище накопился максимальный объем воды.

"Разрушение дамбы именно сейчас, в период "большой воды", должно было привести к катастрофическим последствиям для населенных пунктов ниже по течению, вызвав масштабное затопление и экологическую катастрофу", - отметили в пресс-службе.

Видео дня

Там добавили, что поскольку РФ не удалось реализовать свой план физически, они перешли к информационно-психологической атаке. В частности, подконтрольные Кремлю якобы "харьковские" паблики начали распространять фейки о повреждении дамбы и якобы аварийном сбросе воды. В пресс-службе корпуса добавили:

"На самом деле, дамба не повреждена. Сброс воды происходит в плановом контролируемом режиме. Ситуация полностью мониторится. Учитывая опыт предыдущих коварных атак, заранее разработаны планы быстрого реагирования на любые форс-мажорные обстоятельства".

Атака РФ на Печенежское водохранилище

Ранее о том, что РФ направила шесть КАБ в сторону Печенежского водохранилища, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что это водохранилище, в частности, критически важно для Харькова и всей территории области.

Отметим, что РФ не впервые пытается уничтожить эту дамбу. В частности, в декабре 2025 года РФ атаковала плотину Печенежского водохранилища. Впоследствии в сети появились фото, на которых видно, что целые пролеты моста провалились в реку.

