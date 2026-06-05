В Китае открыли самый высокий мост в мире, который изменил жизнь отдаленного региона

Теперь можно посетить древний город Тяньлун Тунпу, история которого насчитывает более 600 лет.

Для туристов новый гигантский подвесной мост на юго-западе Китая стал популярным местом для селфи и соцсетей, пишет The Independent. В то же время для местных жителей он означает гораздо больше. В частности, это удобный выезд на автомагистраль, который сокращает время в пути с нескольких часов до считанных минут, а также символ масштабных инвестиций, обеспечивших отдаленный регион высокоскоростным интернетом.

Мост Хуацзян через Большой каньон в горной провинции Гуйчжоу возвышается на высоту 625 метров над рекой и считается самым высоким мостом в мире. Общая длина сооружения составляет 2 890 метров, а главный пролет - 1 420 метров.

После открытия в сентябре 2025 года регион начали массово посещать туристы. Параллельно компании активно инвестируют в развитие сетей 5G и современной телекоммуникационной инфраструктуры.

Видео дня

С увеличением потока туристов в районе начали появляться новые предприятия - магазины, рестораны и частные усадьбы для гостей.

Недавно журналисты Associated Press побывали в регионе во время специального медиатура.

По мере того как Китай расширяет транспортную и цифровую инфраструктуру в отдаленных районах, выгоду получают и окружающие общины благодаря лучшему покрытию интернетом.

Одним из примеров является древний город Тяньлун Тунпу, расположенный более чем в 100 километрах от моста. Его история насчитывает более 600 лет.

В статье говорится, что поселение было основано как военный форпост во времена династии Мин и в настоящее время известно традиционными операми Dixi - театральными представлениями с военными сюжетами, яркими деревянными масками и необычной манерой исполнения, что выделяет их среди других жанров китайской оперы.

Местные жители рассказывают, что туристов стало больше, в частности благодаря социальным сетям, которые помогают популяризировать город среди более широкой аудитории.

Другие новости туризма

Напомним, в скором времени Копенгаген получит еще одну необычную локацию для отдыха - новый банный комплекс, который расположится в гавани рядом со зданием городской Оперы.

Открытие объекта ожидается уже в 2026 году. Проект разработала японская архитектурная студия Kengo Kuma & Associates, которая планирует обустроить центр водной культуры, wellness-зону и общественные пространства.

Комплекс построят из массивных кирпичных блоков со специальными промежутками между ними, что позволит дневному свету проникать внутрь, а вечером через эти отверстия свет изнутри здания будет просвечивать наружу.

Вас также могут заинтересовать новости: