Легендарная надежность и экономичность: назван самый популярный автомобиль в мире

Еще одно преимущество Toyota Corolla – высокая ликвидность на вторичном рынке.

Рейтинг самых продаваемых новых автомобилей в мире в 2026 году – с начала года по апрель – возглавила Toyota Corolla с долей рынка в 1,2% (+2,2% в годовом исчислении). Наибольший рост продаж Toyota Corolla зафиксирован в Азии (+8,4%) и США (+5,2%), сообщает Focus2Move.

Первое место в рейтинге мало кого удивляет, ведь за годы с начала выпуска в 1966 году Toyota Corolla стала олицетворением надежного, доступного и экономичного автомобиля. Еще одно преимущество модели – высокая ликвидность на вторичном рынке.

Второе место досталось электрическому кроссоверу Tesla Model Y, продажи которого выросли на 29,5%. Хорошая динамика продаж модели наблюдается как в США (+22,6%) и Европе (+27,7%), так и в Азии (+38%).

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Третье место занял легендарный американский пикап Ford F-Series, различные варианты которого производятся уже более 70 лет.

В целом десятка лидеров выглядит так:

Toyota Corolla (+2,2%); Tesla Model Y (+29,5%); Ford F-Series (-11,7%); Honda CR-V (-5,3%); Chevrolet Silverado (-1,6%); Toyota RAV4 (-37,6%); Hyundai Tucson (+1,0%); Toyota Camry (+7,6%); Volkswagen Tiguan (+9,5%); Kia Sportage (-2,5%).

Автомобильный рынок – последние новости

Ранее назвали самое популярное авто на крупнейшем рынке ЕС – в Германии. По итогам периода с начала года до апреля лидером остался Volkswagen Golf. Второе и третье места заняли кроссоверы от немецкого производителя – Volkswagen T-Roc и Volkswagen Tiguan.

Также по итогам первого квартала 2026 года самым популярным новым автомобилем в Европе стал Renault Clio. Европейские водители ценят эту модель за стильный дизайн, экономичность и современное оснащение.

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