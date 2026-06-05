В одном из морпортов Румынии произошел мощный взрыв морского дрона

Дрон относится к типу морских беспилотников, которые используются в войне на Украине.

В районе румынского порта Констанца произошел взрыв, вероятно, из-за морского дрона. Об этом сообщает Euronews Romania.

"По данным источников Euronews, обнаруженный беспилотник взорвался у побережья порта Констанца", – пишет СМИ.

Речь идет о том, что сегодня утром местные власти находятся в состоянии повышенной готовности в районе порта Констанца, где, вероятно, был обнаружен военный беспилотник.

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В частности, в указанном румынском порту произошел взрыв. Отмечается, что на месте происшествия работает полиция.

Согласно заявлению Минобороны Румынии, морской дрон, который сегодня утром обнаружили в порту Констанцы, около 10:30 самосдетонировался. В результате взрыва никто не пострадал.

На тот момент территория уже была оцеплена и находилась под контролем сотрудников Румынской службы информации, Береговой охраны и Минобороны. Специалисты проводили оценку объекта и работы по его обезвреживанию.

"По данным румынской стороны, дрон относится к типу морских беспилотников, которые используются в войне в Украине. В то же время власти подчеркнули, что этот аппарат не находится на вооружении румынской армии и не имеет отношения к недавним учениям Минобороны Румынии в акватории Черного моря", - говорится в заявлении.

Официальные органы пообещали обнародовать дополнительную информацию по завершении проверок. Расследованием инцидента занимается прокуратура при Апелляционном суде Констанцы.

Взрывы в Румынии

Как сообщал УНИАН, ночью 29 мая в румынском городе Галац российский дрон упал на многоэтажку. Произошло попадание в квартиру на десятом этаже, беспилотник взорвался и начался пожар. Пострадали два человека – женщина получила ожоги первой степени, у 14-летнего подростка наблюдалась острая стрессовая реакция. Из здания эвакуировали около 70 человек.

Ранее, 25 мая, российский морской дрон атаковал украинский учебный парусник "Дружба", находившийся в порту Одессы. Советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что удивлен целью, которую выбрал противник. По мнению аналитиков, оператор российского дрона, вероятно, не обнаружил более важных объектов в районе порта и поэтому нанес удар по учебному кораблю, который просто находился в пределах досягаемости.

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