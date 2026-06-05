Цибульская показала архивный снимок: как выглядела певица 23 года назад

Оля вспомнила свой выпускной в школе.

Украинская певица Оля Цибульская опубликовала архивный снимок с выпускного.

В своем Instagram артистка показала, как она выглядела 23 года назад, когда заканчивала школу.

К слову, на снимке Оля позирует в длинном белом платье на тонких бретелях. Свой образ она дополнила украшениями. Рядом со звездной выпускницей стоят ее родители.

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"Это мой выпускной. 2003 год. На этом фото есть девушка, которая мечтает петь. Есть мама, которая верит больше, чем я сама. Есть папа, который стоит рядом так, будто впереди у нас вечность. Из всего, что я тогда планировала, жизнь осуществила далеко не все. Но дала гораздо больше. И знаете, что меня сейчас больше всего поражает? Не то, как я выглядела. А то, что мы не знали главного: когда-то это фото станет бесценным. Потому что однажды ты отдашь все, чтобы еще раз оказаться между обоими родителями", - написала артистка.

Напомним, ранее Оля Цибульская раскрыла свой вес. Артистка также ответила, из-за чего набирает килограммы.

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