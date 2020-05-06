В этом году Киевтеплоэнерго отремонтирует более тысячи домовых приборов учета тепла
Киев начинает реализацию целевой программы ремонта приборов учета теплоэнергии. Она предусматривает комплекс мер по мониторингу состояния уже имеющегося оборудования, технического обследования, ремонта и поверки. В целом коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», обеспечивающее поставки 80% горячей воды и отопления в столице, готовясь к следующему отопительному сезону, отремонтирует 1074 единицы оборудования.
Об этом заявил директор структурного подразделения "Энергосбыт" предприятия "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.
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«Киев по уровню оснащенности домовыми приборами учета тепла занимает одно из первых мест среди городов-миллионников. После утверждения размера взносов за обслуживание счетчиков для каждого здания мы инициировали разработку целевой программы. На основе имеющихся данных мониторинга технического состояния приборов учета определили перечень счетчиков, которые сегодня нуждаются в первоочередном ремонте. Это 1074 счетчика в зоне обслуживания Киевтеплоэнерго и Еврореконструкции, работу которых планируют возобновить к началу следующего отопительного сезона. На сегодня в ходе подготовки к зиме мы уже починили 270 приборов, — отметил Константин Лопатин, директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго». — Если во время диагностики обнаружены повреждения счетчика, он будет отремонтирован. Если он не подлежит ремонту, будет проведена замена в порядке, определенном действующим законодательством, — за средства дома. Ремонтные работы проводят как специалисты Киевтеплоэнерго, так и производители приборов (в зависимости от типа и сложности повреждения). В рамках программы также предусмотрена внеочередная метрологическая поверка счетчика после ремонта».
Напомним, в Киеве около 90% столичных многоэтажек обеспечены домовым учетом, что в свою очередь является залогом прозрачных начислений за тепло. Финансирование работ по техническому обслуживанию осуществляется за счет взносов, предусмотренных Законом Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» от 22.06.2017 № 2119-VIII. В платежках киевлян взносы за обслуживание домовых приборов учета впервые появились в апреле за первый квартал 2020 года.
Следует отметить, в связи с законодательными изменениями в системе тарифообразования, расходы на обслуживание (ремонт и поверка) домовых приборов учета отныне включены в абонентские взносы, которые в счетах за услуги указанные отдельной строкой. Размер взносов отдельно для каждого здания утвержден распоряжением КГГА от 24.12.2019 № 2244. Просмотреть информацию по стоимости обслуживания теплосчетчиков по каждому дому в Киеве можно на сайте Киевтеплоэнерго по ссылке: https://kte.kmda.gov.ua/tarufu/. Взносы за обслуживание счетчиков киевляне платят ежеквартально.
Обращаем внимание клиентов: сохранность домовых приборов учета — это зона ответственности в первую очередь жителей столичных домов. Только на протяжении прошлого года в Киеве были повреждены и похищены 28 счетчиков стоимостью около 60 тыс. грн каждый. А 22 дома в Киеве уже оснастили подвальные помещения охранной сигнализацией, которая на сегодня является наиболее надежной защитой счетчика от вандалов и воров.
Справка. «Киевтеплоэнерго» - это коммунальное предприятие, обеспечивающее теплом и горячей водой жителей города.Киева. Киевтеплоэнерго входит в тройку крупнейших в мире коммунальных предприятий в сфере теплоснабжения и энергетики.
Сейчас предприятие обеспечивает: 15 703 здания – централизованным отоплением; 14 787 зданий – горячим водоснабжением.