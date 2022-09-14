Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что необходима "глубокая и всесторонняя реформа рынка электроэнергии".

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину ЕС разрабатывает план по ограничению доходов компаний, производящих электроэнергию.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Washington Post.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что это предложение может привлечь 140 миллиардов долларов, чтобы помочь людям, пострадавшим от стремительного роста цен на энергоносители.

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"Эти компании получают доходы, о которых они никогда не думали и даже не мечтали", — заявила президент Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что необходима "глубокая и всесторонняя реформа рынка электроэнергии", чтобы уменьшить влияние природного газа на то, как устанавливаются цены.

"В нашей социальной рыночной экономике с прибылью все в порядке, это хорошо. Но в наше время неправильно получать сверхвысокие рекордные доходы и прибыли за счет войны и за счет потребителей. В эти времена прибыль необходимо разделить и направить тем, кто в ней больше всего нуждается", — сказала она.

"Наше предложение позволит собрать более 140 миллиардов евро (140 миллиардов долларов) для государств-членов, чтобы они могли напрямую смягчить удар", — сказала фон дер Ляйен.

Ценовой потолок на электроэнергию:

7 сентября 2022 года появилась информация о том, что Еврокомиссия работает над ограничением цены на электроэнергию.

Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам ЕС ограничить цену на электроэнергию, произведенную без использования газа, на уровне 200 евро за МВт и взимать налоги с доходов, если рыночные цены будут превышать этот потолок. Избыточные доходы будут перераспределены на помощь компаниям и домохозяйствам.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

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