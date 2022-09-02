В Еврокомиссии считают, что россияне объявили о закрытии газопровода под лживым предлогом.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

В "Газпроме" заявили о неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжает работать.

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В компании утверждают, что во время регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 компрессорной станции "Портовая" обнаружили "утечку масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления".

"До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", – говорится в заявлении компании.

В Еврокомиссии считают, что российская компания "Газпром" объявила о закрытии газопровода "Северный поток" под лживым предлогом. С таким заявлением выступил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Объявление "Газпрома" сегодня о том, что он снова закрывает "Северный поток" из-за ложных оснований, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", – написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

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