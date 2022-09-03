США и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов.

Белый дом, реагируя на полную остановку "Северного потока", отметил, что Москва продолжает использовать энергию как инструмент давления на Европу.

Об этом говорится в переданном Reuters письме представителя Совета нацбезопасности США.

"К сожалению, неудивительно, что Россия продолжает использовать энергию как оружие против европейских потребителей", - заявил он. Видео дня

Отмечается, что США и Европа сотрудничают, чтобы обеспечить наличие достаточных запасов: "В результате этих усилий европейские хранилища газа будут заполнены до критического зимнего отопительного сезона. Одних усилий недостаточно, и мы продолжаем совместную работу, чтобы решить тревожную энергетическую картину в Европе".

Россия остановила поставки газа "Северным потоком-1" 31 августа якобы на период техобслуживания. На что в компании-производителе турбин Siemens заявили, что такой ремонт является "рутинной процедурой" и в прошлом не приводил к "остановке всего производства".

Еврокомиссия назвала решение российских властей "циничным". По словам главы пресс-службы ЕК Эрика Мамера, РФ "предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты".

Этому предшествовало резкое сокращение Россией поставок газа в Европу, ссылаясь на несвоевременное возвращение турбин. В Германии, являющейся основным потребителем российского голубого топлива, считают, что истинными причинами таких перебоев были политические мотивы.

Кремль неоднократно угрожал остановкой поставок газа в страны Евросоюза за поддержку Украины в вооруженной агрессии против России и наложенные экономические санкции.

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