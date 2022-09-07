В документе также предлагается обязательная цель сокращения потребления электроэнергии на 5% в часы пиковых цен.

Еврокомиссия работает над ограничением цены электроэнергии, произведенной из отличных от газовых источников энергии, на уровне 200 евро за мегаватт (МВт) в попытках смягчить влияние газового кризиса на потребителей в ЕС.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект документа.

Так, Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам ЕС ограничить цену на электроэнергию, произведенную без использования газа, на уровне 200 евро за МВт и взимать налоги с доходов, если рыночные цены будут превышать этот потолок. Избыточные доходы будут перераспределены на помощь компаниям и домохозяйствам.

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Текущая спотовая цена на электроэнергию в Германии, выступающая региональным ориентиром, превышает 450 евро за МВт-час. Оптовые цены на электроэнергию резко выросли, потому что они привязаны к цене газа, независимо от того, вырабатывается электроэнергия из газа или иным способом. Цены на газ примерно в 10 раз выше, по сравнению со средними показателями за последнее десятилетие.

Такое ограничение будет имитировать "показатели работы рынка, которых можно было бы ожидать, если бы глобальные цепи поставок функционировали нормально, а энергетика не становилась бы оружием из-за создания сбоев в поставках газа", говорится в документе ЕК.

Кроме того, в ЕК считают, что ограничение цены должно быть достаточно высоким, чтобы не препятствовать будущим инвестициям в негазодобывающие технологии. В документе также предлагается обязательная цель сокращения потребления электроэнергии на 5% в часы пиковых цен.

Экспорт электроэнергии:

Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния.

С конца июня объем коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС составляет 100 МВт.

7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.

28 июля операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.

2 сентября Украина увеличила экспорт государственной электроэнергии.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

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