По словам французского президента, Париж поддерживает также введение на уровне ЕС так называемого "налога на сверхприбыль" для энергетических компаний.

Брюссель очертил планы по ограничению цен на российский газ, чтобы преодолеть энергетический кризис и обуздать инфляцию, а также уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов для финансирования войны против Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместные закупки газа на европейском уровне помогут снизить затраты. Он также поддержал ограничение цен на российский газ, пишет Financial Times.

В частности, энергетическое агентство Европейской комиссии рекомендует государствам-членам ввести "чрезвычайные ограничения оптовых цен" на поставки газа и предлагает два варианта для этого.

Видео дня

Первый вариант предусматривает введение предельной цен на российский газ, которая будет действовать на всей территории ЕС, или создание единой компании, которая будет заниматься закупкой газа у РФ. Но в Брюсселе отметили, что такие инициативы могут спровоцировать "форс-мажорные обстоятельства" в контрактах компании с российским государственным монополистом "Газпромом" и "возможную эскалацию геополитической напряженности".

Второй вариант предполагает разделение стран-членов ЕС на "красную" и "зеленую" зоны, исходя из того, насколько им грозят перебои с поставками газа. В "красной зоне" цены могут быть ограничены, а в "зеленой зоне" будут оставаться "достаточно высокими", чтобы облегчить поступление газа в "красную зону". Такая мера уменьшит влияние на цены на электроэнергию, но будет "сложной для администрирования", и будет зависеть от огромных усилий по координации между государствами-членами.

По словам французского президента, Париж также поддерживает введение на уровне ЕС так называемого "налога на сверхприбыль" для энергетических компаний, которые получают завышенные прибыли ввиду того, как структурирован энергетический рынок Европы.

"Мы поддерживаем механизм взносов, который будет нацелен на энергетических операторов, чьи затраты на производство намного ниже цены продажи на рынках. Это наиболее последовательный [способ] избежать искажений между странами ЕС, он самый справедливый и эффективный. Если такой подход не материализуется на европейском уровне, то мы будем вынуждены рассмотреть это на национальном уровне", - сказал Макрон после разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Остановка "Северного потока" - что известно

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

Вас также могут заинтересовать новости: