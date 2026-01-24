Более трех тысяч многоэтажек Киева остаются без тепла после ночной атаки, - Кличко

Утром в городе без теплоснабжения были почти 6 тысяч домов.

В Киеве 3 300 многоэтажек остаются без тепла после атаки российских оккупантов на столицу прошлой ночью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Виталий Кличко, который напомнил, что в результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры утром в Киеве без теплоснабжения снова оказались почти 6 тысяч домов.

"Большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января", - отметил мэр.

Так, коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян. В частности, водоснабжение уже восстановлено, отметил Кличко.

На Троещине в Киеве крайне сложная ситуация с теплоснабжением - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Максим Бахматов, председатель Деснянской районной государственной администрации города Киева, подчеркнул, что на Троещине в Киеве крайне сложная ситуация с теплоснабжением.

В районе развертывают 10 опорных пунктов обогрева на базе школ. Это опорные точки, где сосредоточатся ресурсы и технические решения. Пункты рассчитаны на работу и днем, и ночью.

Также параллельно к работе присоединяется Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, которая разворачивает дополнительные палатки-пункты обогрева.

