Что будет с тарифами на тепло в условиях отключений: коммунальщики объяснили

Столичный теплопоставщик "Киевтеплоэнерго" объяснил, сколько киевляне будут платить за потребленное тепло во время отключений света и прекращения теплоснабжения.

Пресс-служба предприятия сообщила, что в домах со счетчиками его жители будут платить за фактически потребленное тепло по показаниям прибора учета.

В домах, где нет счетчиков, счета за тепло формируются на основании тепловой нагрузки, то есть количества тепла, которое дом нуждается для комфортной температуры в самую холодную погоду. Также учитывается фактическое количество часов подачи тепла и среднемесячной температуры.

На предприятии добавляют, что в условиях аварийных отключений электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры при начислениях за тепло жителям домов без счетчиков "учитываются собственные данные о перерывах в работе тепловых источников, информация от управляющих дома и ДТЭК "Киевские электросети".

Для домов с "независимой" системой отопления плата за тепло начисляется на основе данных оператора системы распределения электроэнергии в Киеве. Отмечается, что таких домов в столице около 50.

"Жители или управляющие этих зданий могут самостоятельно инициировать корректировку начислений, добавив к письменному обращению данные о схеме теплоснабжения и справку о количестве часов отсутствия электроэнергии", – отмечается в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" также напомнили, что тарифы на отопление остались на уровне прошлого года.

Последствия российских ударов по Киеву – последние новости

В результате очередной атаки России на Киевполовина столицы временно осталась без отопления. Часть столицы также осталась без горячей воды из-за необходимости обеспечения отопления

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян временно выехать из города, чтобы уменьшить нагрузку на пострадавшую инфраструктуру и пережить самые тяжелые времена. В то же время квартиры киевлян, которые послушали мэра, могут взломать коммунальщики в случае необходимости проведения аварийно-восстановительных работ.

