Украинцы получают фейковые счета за свет: мошенники придумали новую схему

Министерство энергетики никогда не производит рассылки никаких платежных писем потребителям.

Украинцам начали массово поступать письма и сообщения от якобы Министерства энергетики с поддельными счетами на оплату электроэнергии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"В сети зафиксирована новая волна кибермошенничества. Граждане массово получают на электронную почту и в мессенджеры поддельные счета на оплату электроэнергии, якобы отправленные от имени Министерства энергетики Украины", – отметили в Центре.

В энергетическом ведомстве подчеркнули, что никогда не осуществляли и не осуществляют рассылки каких-либо платежных ведомостей потребителям. Функции поставки электроэнергии и выставления счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании, с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры.

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Как объяснили в ЦПД, эта фишинговая схема заключается в том, чтобы заставить человека перейти по подозрительным ссылкам, похитить персональные данные, взломать личные страницы в соцсетях и получить полный контроль над банковскими счетами.

Мошеннические схемы в Украине – последние новости

В 2025 году сумма убытков от незаконных действий и мошеннических операций с платежными картами выросла почти на четверть – до 1,4 миллиарда гривен. Как сообщила заместитель председателя правления "Глобус банка" Анна Довгальская, средняя сумма одной незаконной операции увеличилась на 30% – с 4 247 грн в 2024 году до 5 536 грн в 2025 году. При этом 83% всех мошеннических операций происходили через интернет, а 90% общей суммы убытков были вызваны социальной инженерией.

Совладелец monobank Олег Гороховский рассказал, что одним из самых популярных методов обмана владельцев банковских карт является звонок с сообщением о необходимости набрать определенные цифры и последующее соединение с мошенником.

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