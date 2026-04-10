В monobank раскрыли самый популярный способ мошенничества с картами

Мошенник по телефону предлагает перевести деньги на "резервный счет", чтобы "спасти" свои средства.

Один из самых популярных методов обмана владельцев банковских карт – звонок с сообщением о необходимости набрать определенные цифры и последующее соединение с мошенником. Об этом рассказал совладелец monobank Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

"За последние несколько месяцев самый популярный среди офисных работников способ обмана владельцев карт – это звонок робота (IVR) с сообщением: "В ваше приложение выполнен вход с неизвестного устройства. Если это были не вы – нажмите 1", – сообщил банкир.

По его словам, далее клиент попадает на живого мошенника, который предлагает перевести деньги на "резервный счет", подать заявку на кредит и "спасти" свои средства.

"Защититься от этого очень просто – нужно запомнить одно правило: monobank не звонит", – подчеркнул Гороховский.

Отмечается, что преступники активно используют новый способ мошенничества с банкоматами, известный как "невидимая нить".

Кроме того, в марте в социальных сетях активизировалась очередная волна мошеннических сообщений о денежной компенсации от "Укрэнерго" – якобы за предыдущие длительные периоды вынужденных отключений. Злоумышленники предоставляют ссылку на поддельный сайт, стилизованный под "Ощадбанк" или другое учреждение или организацию, и просят "для зачисления выплаты" ввести номер своей банковской карты, срок ее действия и CVV-код.

