Каждый пятый танкер – 'темный': эффективна ли борьба с 'теневым флотом' России

Кремль скупает старые суда и скоро будет вынужден отправлять для их защиты военные корабли.

Производительность танкеров "теневого флота" России падает из-за американских и европейских санкций. Кремль не только теряет доход от нефти, но и вынужден все больше тратить на поддержание флотилии на плаву, что ведет к еще большим убыткам.

Издание The Economist пишет, что в декабре 2025 года "теневой флот" перевозил почти 5 млн баррелей в день, подпадающих под эмбарго, что эквивалентно 11% мировых морских перевозок. По подсчетам некоторых аналитиков, каждый пятый танкер, занимающийся международной торговлей, входит в "теневой флот".

Однако санкции действуют. В октябре США наложили вторичные ограничения на две крупнейшие нефтяные компании России – "Роснефть" и "Лукойл". Если добавить к этому предыдущие меры, то танкеры, перевозящие 80% нефти, добываемой Россией, подпадают под потенциальные санкции. Это означает, что они не могут получить сертификацию, приобрести страховку или пользоваться услугами банков, которые соблюдают требования.

Видео дня

21 января ЕС запретил любой импорт продуктов, изготовленных из российской нефти, остановив поступление в блок продуктов из Турции, Индии и Китая, которые были переработаны из российского сырья. Следующий пакет санкций, который должны ввести в феврале, может запретить европейским страховым компаниям обслуживать танкеры, перевозящие российскую нефть. Сейчас они могут это делать при условии, что топливо продается ниже потолка цены.

Санкции также действуют против отдельных танкеров. Суда, попавшие в "черный список", теперь вынуждены прокладывать более длинный маршрут, чтобы избежать проверок, и чаще перегружать груз, чтобы скрыть его происхождение. Поскольку покупатели и порты опасаются нарушить санкции, объем российской и иранской нефти, задерживаемой в море – значительная часть ее находится у побережья Китая – в январе достиг рекордных показателей.

Производительность танкеров снижается на 30% (измеряется в тоннах-милях, эталонном показателе грузовой отрасли) в течение шести месяцев после внесения в европейский "черный список" и на 70% – после внесения в американский.

Меньшая производительность танкеров означает, что их нужно больше. Ограниченное предложение судов способствует росту цен. Старые "темные" суда при перепродаже дорожают, хотя для обычных кораблей все наоборот.

Эффект санкций улучшается усилиями Запада по лишению танкеров, попавших в "черный список", флага. Международное морское право требует, чтобы суда были зарегистрированы в какой-либо стране. Гражданским судам нужен флаг, чтобы легально заходить в порты и ходить по морям; суда, которые подозреваются в отсутствии действительного флага, могут быть осмотрены любым военно-морским флотом в своих территориальных или международных водах.

Чтобы защитить свой путь к рынку, Россия берет под свой прямой контроль все больше судов "теневого флота". С середины декабря в ее морском реестре появились 32 танкера, на которые наложены санкции. Учитывая, что российский реестр "закрытый", то есть обычно принимает только корабли, принадлежащие Москве, многие танкеры "теневого флота" могут оказаться в руках России.

Российский флаг сделает "теневой флот" менее теневым и более стратегическим. Кремль может отправить подводные лодки и истребители для защиты некоторых судов. Это усложнит вмешательство западных сил. Но суда под российским флагом будут практически нестраховыми, а военное сопровождение стоит недешево. Это еще больше истощит казну Кремля.

"Теневой флот" России – последние новости

Недавно танкеры с российской нефтью застряли в море после того, как Индия отказалась от поставок сырья из страны-агрессора. Еще в декабре поставки российской нефти в индийские порты упали до самого низкого уровня за более чем три года.

В то же время некоторые страны ЕС не всегда отличают "темные" корабли от юридически чистых и даже оказывают им поддержку. Так, испанские спасатели не задержали подсанкционный корабль "теневого флота", а вместо этого сопроводили его в безопасный порт.

Вас также могут заинтересовать новости: