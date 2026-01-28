Страна ЕС поддержала танкер 'теневого флота' России, несмотря на санкции

Корабль, попавший под санкции ЕС за перевозку российской нефти, не был задержан.

Испанский спасательный корабль сопровождал до марокканского порта Танжер-Мед нефтяной танкер "теневого флота" Chariot Tide, который попал под санкции Европейского Союза за перевозку российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на информацию испанского торгового морского ведомства.

Испанские чиновники не сообщили, почему судно Chariot Tide не задержали. В электронном письме, отправленном журналистам Reuters, они отметили, что 22 января у танкера вышел из строя двигатель, из-за чего он дрейфовал в международных водах в 33 милях к югу от Адри в регионе Альмерия.

По данным журналистов, судно Chariot Tide ходило под флагом Мозамбика и ранее называлось Marabella Sun. С ноября 2024 года танкер находится в санкционном списке ЕС за помощь России в экспорте нефти "с использованием нестандартных и рискованных методов судоходства". Кроме этого, корабль находится под санкциями Великобритании.

Видео дня

Reuters, ссылаясь на данные отраслевых источников и аналитиков, отмечает, что в настоящее время "теневой флот" составляет от 1200 до 1600 танкеров.

"Они помогают России и другим странам, таким как Венесуэла и Иран, избежать западных санкций и продавать свою нефть Китаю и Индии", - отмечает издание.

Санкции ЕС против России - последние новости

Россия с начала полномасштабного вторжения создала теневой флот, насчитывающий более тысячи кораблей, для продажи нефти в обход западных санкций. Евросоюз и США периодически вносят такие корабли в санкционные списки, но Москва до сих пор имеет возможность использовать "теневой флот".

Впрочем, 22 октября США объявили санкции против российских "Лукойла" и "Роснефти", что, как считает Bloomberg, уменьшило перечень желающих присоединиться к "теневому флоту".

По данным СМИ, рекордный рост стоимости перевозки российской нефти стимулирует некоторые компании ЕС присоединиться к списку перевозчиков "черного золота" из РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: