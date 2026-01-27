14 стран Европы закрывают Балтийское море для теневого флота РФ

Они обратились к Международному морскому сообществу с соответствующим заявлением.

14 европейских стран заявили, что закрывают Балтийское море для судов российского теневого флота. Об этом говорится в совместном письме государств, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Отныне танкеры с сомнительным статусом регистрации или без соответствующих документов будут приравниваться к судам без флага. Соответственно, страны будут иметь основания для их задержания.

К этой инициативе присоединились Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Великобритания и Исландия.

Видео дня

Страны призвали морское сообщество усилить безопасность в Балтийском и Северном морях. Главное требование – строгое соблюдение международного права всеми судами, осуществляющими свободное судоходство. Призыв касается государственных органов, реестров флагов, судоходных компаний и непосредственно моряков.

В письме отмечается, что суда должны ходить под флагом только одного государства. В то же время те корабли, которые плывут под флагами двух или более стран, используя их из соображений удобства, могут считаться судном без гражданства.

Кроме того, суда должны иметь действующую документацию и сертификацию.

Теневой флот РФ: результаты санкционного давления

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах скоординированного давления на деятельность российского теневого флота. По его словам, не менее 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов.

Вместе с тем, как отмечал президент, ограничения российского морского экспорта нефти, действующие сейчас, в годовом измерении должны сократить российские доходы как минимум на 30 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: