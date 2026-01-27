Индия дает задний ход: российские суда с нефтью массово застревают в море

Специалисты считают, что российские перевозчики используют хранилища для нефти в Индонезии.

Российские суда с нефтью застряли в море после отказа нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Индии покупать российское сырье. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным, собранным изданием, в целом Россия отгружала 3,18 миллиона баррелей в день за четыре недели до 25 января. Цифры почти не изменились по сравнению с периодом до 18 января, но оказались на 680 000 баррелей в день меньше, чем на пике перед Рождеством. Это также самый низкий показатель с августа прошлого года.

Поставки российской нефти в индийские порты в прошлом месяце упали до около 1,2 миллиона баррелей в день. Это самый низкий уровень за более чем три года.

Первоначальные данные свидетельствуют, что в январе они упали еще больше: за первые 25 дней импорт в среднем составлял 1,12 миллиона баррелей в день. Этот спад совпал с запретом Европейского Союза на импорт нефтепродуктов из российской нефти, который вступил в силу 21 января.

Снижение закупок Индией привело к резкому росту количества танкеров, простаивающих у ее побережья и недалеко от Омана в последние недели.

Количество судов у Омана постепенно уменьшается. Большинство из тех, что отошли, теперь стоят на якоре ближе к побережью Индии, а другие направляются в Китай.

Специалисты считают, что российские перевозчики используют хранилища для нефти в Индонезии. По данным отслеживания судов, по крайней мере три груза были разгружены в последние недели в Каримуне, Баликпапане на острове Борнео и Танджунг Интани на острове Ява.

По мнению экспертов, количество российской нефти, хранящейся на танкерах, находится примерно на уровне 140 миллионов баррелей. Эта цифра ниже предыдущих оценок, но динамика накопления российской нефти на море не меняется – с конца августа к общему количеству добавилось еще около 60 миллионов баррелей.

Отметим также, что по данным судотрекинговых систем и отчетов портовых агентов, за неделю до 25 января 31 танкер загрузил 23,39 млн баррелей российской нефти. Объем увеличился по сравнению с пересмотренными данными за предыдущую неделю, когда 29 судов загрузили 21,71 млн баррелей.

Индия отказывается от российской нефти

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Индия превратилась в одного из крупнейших импортеров российской нефти.

Однако после введения США санкций против нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" стало известно, что Индия начала отказываться от закупок российского сырья.

Недавно УНИАН писал, что индийские нефтеперерабатывающие компании увеличивают закупки "черного золота" с Ближнего Востока. Так, государственный нефтепереработчик Bharat Petroleum Corp решил купить нефть из Омана, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов.

Также сообщалось, что индийские государственные нефтяные компании Hindustan Petroleum и Mangalore Refinery and Petrochemicals и частная нефтеперерабатывающая компания HPCL-Mittal Energy Ltd прекратили закупку российского сырья.

В результате, по итогам декабря прошлого года, импорт российской нефти Индией снизился до минимума за последние два года.

Отметим также, что ранее крупнейший индийский частный нефтепереработчик и главный импортер российской нефти, Reliance Industries, уверял, что не ожидает поставок российской сырой нефти в январе.

