США скоро могут возобновить санкции против российской нефти, - Трамп

В настоящее время мировые цены на нефть резко снизились после сообщения о достижении соглашения между США и Ираном о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности возобновления применения санкций в отношении продажи российской нефти. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом американский лидер заявил во время встречи с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном во французском Эвиане.

В частности, его спросили, рассматривает ли он возможность ужесточения санкций против России.

"Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поступает", – подчеркнул Трамп.

Видео дня

Как напомнил президент США, ранее некоторые санкции на покупку российской нефти были сняты, поскольку "не было желания препятствовать поставкам нефти". Впрочем, как теперь отмечает Трамп, в определенный момент санкции могут быть вновь введены.

"Таким образом, у нас есть возможность сделать это в ближайшее время", – заявил президент США.

США временно сняли запрет на продажу российской нефти – что известно

Как сообщал УНИАН, в связи с войной против Ирана в марте Соединенные Штаты официально разрешили отгружать и продавать российскую нефть (и нефтепродукты), которую успели загрузить на танкеры до 12 марта 2026 года.

В апреле США временно отменили ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по морю.

В июне мировые цены на нефть резко снизились после того, как президент США Дональд Трамп и заместитель министра иностранных дел Ирана заявили о достижении предварительной договоренности о прекращении войны и возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Вас также могут заинтересовать новости: