В 1977 году в степи США привезли кусок айсберга из Аляски, чтобы проверить смелую гипотезу

В 1970-х годах активно обсуждалась идея добычи питьевой воды из айсбергов.

Осенью 1977 года в американский город Эймс, штат Айова, доставили необычный груз – кусок настоящего айсберга с Аляски. Как пишет издание Times of India, это была не научная экспозиция, а часть масштабного международного эксперимента, призванного проверить, могут ли антарктические айсберги в будущем стать источником пресной воды для засушливых стран.

Речь идет о Первой международной конференции по использованию айсбергов, проходившей в Университете штата Айова со 2 по 6 октября 1977 года. По данным публикации, в ней приняли участие около 200 представителей из 18 стран, среди которых были гляциологи (эксперты по льду), морские биологи, инженеры, правительственные чиновники и представители бизнеса. Они обсуждали технические и экономические аспекты транспортировки антарктических айсбергов в регионы, страдающие от нехватки питьевой воды.

Издание сообщает, что одним из главных инициаторов конференции был принц Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Фейсал, который в то время курировал государственную программу опреснения морской воды. Хотя эта технология уже использовалась в стране, её считали слишком дорогой из-за высоких затрат на инфраструктуру и постоянного потребления энергии. Именно поэтому организаторы стремились выяснить, могут ли природные запасы льда Антарктиды стать альтернативным источником пресной воды.

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Для демонстрации идеи участникам конференции доставили настоящий кусок ледника весом около 1133 килограммов из озера Портидж на Аляске. То есть речь идет о куске льда размером примерно с небольшой холодильник или стиральную машину. Айсберг завернули в изоляционный материал и сухой лед, после чего доставили вертолетом, самолетом и рефрижераторным грузовиком в Айову. По информации автора, перевозка обошлась примерно в 8500 долларов, из-за чего тогдашние газеты назвали его "самым дорогим кубиком льда в мире".

Во время конференции айсберг хранили в большой холодильной камере, где делегаты могли изучить его структуру. Параллельно эксперты обсуждали методы поиска, буксировки, разрезания и безопасного таяния гораздо более крупных антарктических айсбергов. Организаторы подчеркивали, что рассматривали эту идею не как фантастику, а как реальную инженерную задачу.

Профессор ядерной инженерии Университета штата Айова Абдо Хусейни, который помогал организовывать конференцию, стремился не только провести научную дискуссию, но и сформировать новое направление исследований, способное заинтересовать правительства и инвесторов. Участники анализировали вопросы отслеживания айсбергов, влияния погодных условий, методов буксировки и других инженерных задач.

Несмотря на значительный интерес, замысел так и не был реализован в тех масштабах, которые обсуждались в 1977 году. В то же время, как подчеркивает издание, сама идея не исчезла и периодически вновь становится предметом обсуждения как потенциальный способ обеспечения пресной водой засушливых прибрежных территорий.

Другие научные эксперименты

Как писало УНИАН, в США провели эксперимент по повышению щелочности океана, добавив в воду раствор едкой соды и пометив участок розовым красителем для отслеживания движения. Цель заключалась в том, чтобы проверить, может ли такая технология помочь морю поглощать больше CO₂ и уменьшить последствия закисления, которое наносит вред моллюскам и кораллам.

Также мы рассказывали, что в Лос-Анджелесе провели эксперимент: более 65 тысяч квадратных метров асфальта в одном районе покрыли светоотражающей краской, чтобы уменьшить нагрев во время жары. Исследование показало, что обработанные участки во время экстремальной жары были почти на 10 °C прохладнее обычного асфальта, что снижает эффект городского "теплового острова".

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