Сколько времени белье может оставаться в стиральной машине: эксперты предупредили об ошибке

Специалисты рекомендуют убедиться, что звуковой сигнал или звонок в конце цикла включены.

Всем знакомо это ощущение, когда открываешь стиральную машину, чтобы загрузить белье, а там видишь влажную, затхлую кучу уже выстиранной одежды, которую забыли вынуть. Поэтому издание Southern Living выяснило, как долго белье может оставаться в стиральной машине.

"Учитывая такое количество переменных (тип и степень загрязнения, температура воды, стиральный порошок, добавки для стирки, типы тканей, модель стиральной машины, частота ее очистки), которые определяют особенности каждой конкретной загрузки, невозможно указать конкретное время, которое подходило бы для каждой семьи. Вот почему, согласно передовым практикам, белье следует вынимать из стиральной машины сразу после завершения цикла стирки", - подчеркнула эксперт по стирке Мэри Гаглиарди.

Специалисты советуют убедиться, что звуковой сигнал или звонок в конце цикла включен, чтобы он напоминал вам, когда пришло время переложить белье в сушилку. Также вы можете установить напоминание на телефоне или просто включить это в свой ежедневный или еженедельный распорядок дня, что снизит вероятность пропустить этот момент. Используйте любые необходимые средства, чтобы не открыть стиральную машину и не наткнуться на кучу несвежего, влажного белья.

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Факторы, которые стоит учесть

Первый шаг заключается в поддержании чистоты стиральной машины. По словам Гаглиарди, ежемесячный цикл очистки с использованием отбеливателя в пустой стиральной машине может творить чудеса.

"Это позволяет избежать накопления грязи во внутренних механизмах стиральной машины, где размножаются бактерии, вызывающие неприятный запах, который затем переносится на белье", - объяснила она.

Помимо чистоты машины, средства, которые вы используете для каждой стирки, также могут влиять на то, сколько времени белье может оставаться в машине.

"Дезинфицирующий отбеливатель, отбеливатель, безопасный для цветного белья, и даже дезинфицирующее средство для стирки - все они дают немного больше свободы действий", - говорит Гаглиарди.

Что делать, если вы слишком долго оставили мокрое белье?

"Если влажное белье не имеет затхлого запаха, возможно, вам просто нужно разгладить складки утюгом или паровым утюгом", - сказала эксперт.

Прежде чем переложить белье в сушилку, повесить его или разложить для сушки, встряхните его, вынимая из стиральной машины. Чем дольше белье лежит, тем сложнее разгладить складки, поэтому для таких партий может потребоваться немного больше усилий при встряхивании или даже глажении.

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