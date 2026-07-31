Выгивский анонсировал дополнительные выплаты полицейским, пограничникам и нацгвардейцам

Министр заявил, что приказы о выплатах уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу.

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский подписал приказы об утверждении порядков выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским полиции особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат. Об этом он сообщил в Facebook.

"Этот механизм позволит гвардейцам, полицейским и пограничникам, защищающим государство на фронте, получать ежемесячно до 460 тысяч гривен мотивационных выплат. Учитывается сложность и опасность задач, а также конкретные результаты боевой работы", – пояснил он.

В частности, приказы предусматривают следующие дополнительные выплаты:

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до 100 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях;

170 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач непосредственно на линии соприкосновения;

70 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;

50 тысяч гривен в месяц (пропорционально времени) за службу на пунктах управления;

от 15 до 30 тысяч гривен в месяц для инструкторов-военнослужащих;

до 10 тысяч гривен в месяц за прохождение военной службы – для остальных категорий военнослужащих;

40 тысяч гривен в сутки за захват вражеских позиций;

20 тысяч гривен в сутки за возвращение утраченных позиций;

100 тысяч гривен за каждого пленённого оккупанта;

15 тысяч гривен за уничтожение врага в стрелковом или рукопашном бою.

Выговский пояснил, что приказы уже находятся на государственной регистрации, после чего будут опубликованы и вступят в силу. Указанные выплаты, по его словам, будут начисляться за период с 1 июня 2026 года.

"Полномасштабная война коренным образом изменила работу наших подразделений. Сегодня пограничники, гвардейцы и полицейские бок о бок с другими компонентами Сил обороны участвуют в самых сложных операциях и штурмах, удерживают самые тяжелые участки фронта", – добавил министр.

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