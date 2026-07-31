Люди начали заворачивать ключи от авто в алюминиевую фольгу: действительно ли это помогает

Обертывание ключа алюминиевой фольгой - это недорогое и эффективное решение.

Обертывание автомобильных ключей или кошелька алюминиевой фольгой набирает популярность. Все больше людей считают, что это простой способ дополнительной защиты от беспроводных технологий, которые используются в повседневных устройствах. Об этом пишет ofeminin.

"Современные автомобили, оснащенные бесключевыми системами, используют радиосигнал, который позволяет открыть двери, не доставая ключ из кармана. Это удобное решение, но оно таит в себе риск. Преступники используют так называемую "релейную атаку" - они перехватывают и усиливают сигнал ключа, что позволяет им открыть автомобиль даже тогда, когда владелец находится далеко", - говорится в материале.

В то же время обертывание ключа алюминиевой фольгой блокирует излучение сигнала, ведь этот материал эффективно задерживает электромагнитные волны. Однако важно, чтобы ключ был плотно обернут и не имел открытых мест, через которые сигнал мог бы просочиться.

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"Обертывание ключа алюминиевой фольгой - это недорогое и эффективное решение, которое каждый может применить дома, не вкладывая средства в дорогие средства защиты, такие как металлические коробки или специальные футляры, блокирующие сигнал. Этот простой метод также рекомендует полиция как эффективный способ повышения безопасности автомобиля", - уверяет издание.

Защита платежных карт

Аналогичный метод применяется и в отношении платежных карт с бесконтактной функцией (RFID, NFC). Обернув кошелек алюминиевой фольгой, можно снизить риск незаконного считывания данных посторонними лицами.

Является ли это эффективным решением?

Алюминиевая фольга действительно может служить дополнительным защитным барьером, однако эксперты отмечают, что она не заменит профессиональные средства защиты, такие как чехлы или кошельки, блокирующие RFID-сигналы. Поэтому лучше всего рассматривать такой метод как дополнение к другим мерам безопасности и помнить о хранении ключей или карт в безопасных местах.

"Обертывание ключей и кошелька алюминиевой фольгой может повысить уровень безопасности, но не устраняет всех угроз. Это простое решение, которое стоит применять в качестве дополнительной защиты, не отказываясь от других проверенных методов", - подчеркнули в публикации.

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