Библиотека получила обратно книгу, взятую 150 лет назад, и подсчитала штраф за просрочку

Мужчина нашёл её во время ремонта, в чайном ящике, замурованном в камине.

Публичная библиотека в Австралии получила обратно книгу примерно через 150 лет после даты, к которой ее должны были вернуть, при этом местные библиотекари утверждают, что штраф за такую просрочку составил бы почти 20 000 долларов.

Книга "Antiquities of Athens" ("Древности Афин"), изданная в 1858 году, была недавно возвращена в библиотеку прибрежного города Кайама мужчиной, который нашёл ее во время недавнего ремонта своего жилья – в чайном ящике, замурованном внутри запечатанного камина, пишет HotNews.

"Мы никогда прежде не получали обратно ничего столь старого, – заявила Мишель Хадсон, директор библиотеки Кайамы. – Я слежу за многими библиотеками в соцсетях, и время от времени всплывают книги, возвращённые через 30 или 40 лет, – обычно когда люди освобождают унаследованные дома и всё в таком роде", – добавила она.

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"Нам не хватает ключевого звена" – заявляет директор библиотеки

Хадсон уточнила, что штраф за такую просрочку возврата взятой книги составил бы около 28 000 австралийских долларов (19 500 долларов США, около 810 000 гривен), если учитывать инфляцию.

Расчет основан на британском тарифе в три пенса в неделю за просрочку, напечатанном на внутренней стороне обложки книги, рядом с набором правил, действовавших на момент открытия библиотеки в 1872 году.

Однако Хадсон уточнила, что нет никакого способа установить человека, взявшего книгу, поскольку реестр библиотеки 1870-х годов утерян. "К сожалению, нам не хватает ключевого звена. В книге нет ничего, что подсказало бы нам, кто был последним человеком, взявшим ее", – добавила директор библиотеки.

Правила библиотеки 1870-х годов предусматривали, что книгу нужно вернуть и погасить любой долг за просрочку, прежде чем можно будет взять другую книгу. "Может, именно поэтому он нам её так и не вернул", – пошутила Хадсон.

Книга будет выставлена в коллекции местной истории библиотеки

"Мы больше не позволим ей уйти. Мы не хотим ждать ещё 150 лет, чтобы эта книга была возвращена", – снова пошутила директор Хадсон.

Среди правил былых времён было и такое: домохозяйство могло взять до трёх книг, только если как минимум шесть его членов были "известны как умеющие читать". В настоящее время библиотека больше не требует никаких доказательств умения читать для предоставления доступа к своим услугам.

В 1870-х годах библиотека также отказывалась выдавать книги людям, которые являлись в "состоянии опьянения".

Сегодня людей, приходящих в библиотеку, просят уйти, если их поведение мешает окружающим, однако в правилах состояние опьянения прямо не упоминается.

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