Такой маникюр идеально подходит женщинам 40+: мастер назвала 7 лучших цветов лака

Эксперт объяснила, какие оттенки выглядят наиболее выигрышно после 40 лет и почему не стоит бояться ярких цветов.

Знаменитый мастер маникюра Алекс Ячно, работавшая с Сарой Полсон, Эллен Помпео, Джессикой Бил и другими звездами, рассказала, какие цвета способны сделать руки визуально моложе, а маникюр - более дорогим и элегантным, пишет журнал Parade.

По словам эксперта, после 40 не стоит ограничиваться только нейтральными оттенками: главное - выбирать цвета, которые подходят тону кожи, подчеркивают индивидуальность и добавляют уверенности.

Как отметила мастер, самые эффектные варианты - это классические оттенки с глубиной и насыщенностью. Они выглядят дорого, не зависят от мимолетных трендов и придают образу уверенности.

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Маникюр для женщин старше 40 лет - 7 лучших цветов лака

Среди фаворитов Алекс Ячно - нюдовые тона, красная палитра, ягодные оттенки и глубокий синий. Эти цвета мастер считает наиболее удачными для женщин после 40, поскольку они выглядят дорого, освежают образ и не привязаны к мимолетным трендам. Вот семь оттенков, на которые стоит обратить внимание, по мнению звездного мастера маникюра:

Полупрозрачный розовый . Один из самых универсальных вариантов. Он выглядит свежо, естественно и подходит практически всем.

. Один из самых универсальных вариантов. Он выглядит свежо, естественно и подходит практически всем. Вишнево-красный . Классический оттенок, который добавляет образу элегантности и современности.

. Классический оттенок, который добавляет образу элегантности и современности. Кирпично-красный . Более сдержанная альтернатива яркому красному, которая выглядит благородно и изысканно.

. Более сдержанная альтернатива яркому красному, которая выглядит благородно и изысканно. Насыщенный ягодный . Ссливовые и бордовые тона создают эффект дорогого и ухоженного маникюра.

. Ссливовые и бордовые тона создают эффект дорогого и ухоженного маникюра. Полупрозрачный нюд . Особенно удачен, если он гармонирует с оттенком кожи и не выглядит слишком бледным.

. Особенно удачен, если он гармонирует с оттенком кожи и не выглядит слишком бледным. Розово-лиловый . Мягкий и женственный цвет, который отлично подходит для повседневного образа.

. Мягкий и женственный цвет, который отлично подходит для повседневного образа. Глубокий темно-синий . Выбор для тех, кто хочет добавить маникюру выразительности и не боится более смелых решений.

Мастер посоветовала не ориентироваться только на возрастные ограничения. По ее словам, нет правила, согласно которому после 40 нужно переходить исключительно на бежевые ногти. Важно выбирать оттенки, которые освежают руки и делают их визуально более ухоженными.

Некоторые цвета, напротив, могут подчеркнуть возрастные изменения кожи. К таким оттенкам эксперт относит холодные голубые тона, тусклый серый, меловой белый и приглушенный зеленый. Они способны сделать кожу более бледной и сильнее выделить сосуды или неровности.

Чтобы подобрать идеальный цвет, Ячно рекомендовала оценивать не сам оттенок лака, а то, как он выглядит именно на ваших руках. Хороший цвет должен добавлять коже свежести и сияния. Особенно осторожно стоит выбирать нюд: слишком близкий к цвету кожи оттенок может сделать руки визуально "плоскими", а слишком контрастный - выглядеть неестественно.

Не менее важна и форма ногтей. Для женщин старше 40 лет мастер посоветовала мягкие вытянутые варианты - овальную, миндалевидную форму или сквоовал. Они визуально удлиняют пальцы и придают маникюру более элегантный вид.

Напомним, ранее УНИАН перечислил самые модные цвета 2026 года.

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