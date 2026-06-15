Нефть резко подешевела после сообщений о соглашении между США и Ираном

Нефть марок Brent и West Texas Intermediate упала до трехмесячного минимума.

Мировые цены на нефть резко снизились после того, как президент США Дональд Трамп и заместитель министра иностранных дел Ирана заявили о достижении предварительной договоренности о прекращении войны и возобновлении движения через Ормузский пролив, пишет Reuters.

По состоянию на 06:15 по киевскому времени фьючерсы (договор на покупку или продажу актива в будущем) на нефть марки Brent подешевели на 4,08 доллара, или на 4,7% – до 83,25 доллара за баррель. В то же время американская нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряла 4,35 доллара, или 5,1%, опустившись до 80,53 доллара за баррель. Оба вида нефти достигли самого низкого уровня с 10 марта после падения более чем на 3% 12 июня.

Накануне Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства "без пошлин", а морская блокада иранских портов со стороны США будет прекращена. Полуофициальное иранское агентство Mehr сообщило, что проект соглашения предусматривает открытие Ормузского пролива в течение 30 дней на условиях, определенных Ираном.

Видео дня

Инвесторы внимательно следят за тем, насколько быстро производители на Ближнем Востоке смогут возобновить добычу и экспорт нефти после ущерба, нанесенного войной, а также вернется ли в регион достаточное количество судов.

"Геополитическая премия за риск, которая была заложена в цену нефти, сейчас довольно стремительно снижается, поскольку трейдеры учитывают перспективу возобновления поставок нефти", – отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Ватерер.

Кроме того, стратег по сырьевым рынкам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар отметил, что для возвращения рынка к довоенным ожиданиям избыточного предложения достаточно восстановить потоки через Ормузский пролив до 60-70% от уровня, который был до начала войны.

Великобритания, Франция, Германия и Италия сообщили о готовности рассмотреть возможность отмены санкций против Ирана в ответ на шаги по его ядерной программе.

Старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отметила, что хотя конфликт может завершиться, а поставки через Ормузский пролив постепенно вернутся к нормальному уровню, последствия войны не могут быть устранены мгновенно.

Мирное соглашение между США и Ираном – последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, которое, по его словам, не позволит Тегерану получить ядерное оружие.

По данным CNN, подписание меморандума станет лишь первым этапом процесса. После этого США и Иран планируют продолжить переговоры еще в течение 60 дней, чтобы согласовать окончательные параметры урегулирования и завершения нынешнего кризиса. При этом стороны пока что дают разные сигналы относительно содержания будущих договоренностей.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщал, что США и Иран уже находятся на пороге заключения мирного соглашения, а более активные переговоры могут продолжиться в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: