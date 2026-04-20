Зеленский поручил городам и общинам подготовиться к зиме до 1 сентября: кто не успевает

Речь идет о восстановлении поврежденных объектов критической инфраструктуры, создании дополнительной защиты и выполнении задач, необходимых для обеспечения тепло- и энергоснабжения зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил всем областям, городам и общинам до 1 сентября завершить реализацию планов устойчивости по подготовке к следующей зиме. Об этом глава государства сообщил в Telegram по итогам специального селекторного совещания со всеми регионами при участии премьер-министра Украины Юлии Свириденко и членов правительства.

Как отметил Зеленский, для всех областей, городов и общин утверждены вполне конкретные планы устойчивости. По словам президента, это четкие документы, которые определяют, какие объекты в первую очередь нуждаются в восстановлении, где должна быть дополнительная защита и какие задачи города и общины должны выполнить, чтобы люди получили гарантированное снабжение теплом и электричеством зимой, несмотря на любые угрозы.

"Срок реализации планов устойчивости для всех городов и общин – 1 сентября этого года. Соответственно, существует жесткий график заключения договоров и выполнения работ, который должен быть реализован всеми областными и местными властями. К сожалению, на сегодняшний день не все регионы работают именно так, как нужно для защиты людей", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

В каких областях отстают от графиков

Во время совещания подробно обсудили ситуацию в областях, которые отстают от графика. Так, особое внимание уделили Донецкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской областям, Запорожью, Херсону, Львовской области и городу Киеву.

"В столице явно не хватает понимания того, что к следующей зиме должны быть обеспечены достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения для всех районов города. Во Львовской области есть вопросы по нескольким энергообъектам, и необходимо, чтобы областная власть и правительственные структуры четко определили, кто именно должен отвечать за своевременное выполнение государственной задачи", - отметил президент.

Поручение Воздушным силам ВСУ

При этом, как сообщил Зеленский, он поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножку совместно с министром обороны Украины Михаилом Федоровым проработать с руководителями Херсона, Запорожья, Черниговщины и Харьковщины дополнительное обеспечение перехватчиками и обучение экипажей: "У наших воинов должно быть достаточное количество и качество средств реагирования на все типы "шахидов". Правительство Украины готово помогать регионам, которые в этом нуждаются и чьи запросы обоснованы. Отдельный перечень задач выполняет Агентство восстановления", - сообщил Зеленский.

Отопительный сезон 2026-2027 - важные новости

Как сообщал УНИАН, в начале марта президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет еще одна тяжелая зима, если не будет плана подготовки к следующему отопительному сезону. Как отметил президент, подготовка столицы к отопительному сезону оказалась слабее, чем в других регионах, хотя ей помогали со всей страны.

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко считает, что отопительный сезон 2026-2027 годов будет тяжелее предыдущего, и есть вероятность, что далеко не все украинцы будут с отоплением.

Вас также могут заинтересовать новости: