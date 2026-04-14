Часть регионов отстает от графика перед новым отопительным сезоном, – Зеленский

Украина рассчитывает на новые договоренности с партнерами о поставках оборудования для энергетических объектов.

Часть регионов отстает от графика, который был определен для достижения конкретного результата к началу нового отопительного сезона. Об этом в своем Telegram-канале подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, который заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко.

"Важно, чтобы энергосистема работала стабильно и без ограничений. Благодарен всем, кто обеспечивает защиту и увеличение генерации. Рассчитываем также на новые договоренности с нашими партнерами по поставке оборудования для энергообъектов – это должно быть достигнуто уже на этой неделе", – отметил он.

Глава государства добавил, что они со Свириденко подробно обсудили ход реализации планов устойчивости областей Украины и основных городов. Всего в работе уже 368 объектов – это касается прежде всего обновления защиты.

"Видим, к сожалению, отставание части регионов от графика, который был определен для достижения конкретного результата к началу нового отопительного сезона. Есть вопросы к работам во Львовской, Волынской, Одесской областях и в Киеве", – сообщил Зеленский.

Кроме того, отметил президент, они со Свириденко договорились о возвращении формата селекторов с участием всех необходимых чиновников, руководителей областей и общин, правоохранителей и военного командования, отвечающего за прикрытие объектов.

"Задача общегосударственная – полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в установленный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе", – подчеркнул он.

Потери украинской энергетики из-за российских ударов

Как сообщал УНИАН, во время отопительного сезона российские оккупанты повредили более 9 ГВт генерирующих мощностей теплоэлектростанций (ТЭС), теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и гидроэлектростанций (ГЭС). Украинские энергетики восстановили более 4 ГВт мощности.

По словам Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера - министра энергетики, после российских атак восстановили 85% доступной мощности ТЭС и 66% доступной мощности ГЭС и ГАЭС.

Он также отметил, что украинские энергетики отремонтировали трансформаторное оборудование системы передачи, общая мощность которого составляет около 30% всей трансформаторной мощности энергосистемы Латвии.

