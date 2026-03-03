'Мы не можем переставлять ноги мэру': Зеленский раскритиковал Кличко за подготовку к зиме

Для подготовки к следующему отопительному сезону Украине нужно 5 млрд евро.

Совет национальной безопасности и обороны утвердил план устойчивости для каждой области и областных городов, кроме Киева. Столица получила дополнительную неделю, чтобы доработать подготовку к отопительному сезону.

Как передает корреспондент УНИАН, президент Владимир Зеленский во время брифинга заявил, что Киев ждет еще одна тяжелая зима, если не будет плана.

"Сегодня из всех областных регионов незащищенным был только план столицы. Я попросил сегодня на заседании СНБО, чтобы каждый человек отвечал за то, что будет делать. У столицы есть дополнительная неделя. Нужно работать на людей. Если план не будет защищен, то столицу ждет такая же зима", - сообщил президент.

По его словам, подготовка столицы к отопительному сезону оказалась слабее, чем в других регионах, хотя ей помогали со всей страны. К работам были привлечены несколько тысяч человек, а в целом работали около 250 бригад разного уровня.

"В такое сложное время это вопрос всей страны. Никто не снимает ответственность, но мы не можем переставлять ноги каждому мэру. Они должны сами", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что для подготовки к следующему отопительному сезону Украине нужно 5 млрд евро. В то же время, по его словам, многие общины уже имеют опыт создания децентрализованных систем энергообеспечения, и этот опыт может быть полезен столице. Среди городов, которые активно работают в этом направлении, президент отметил Харьков, Николаев, Запорожье и Днепр.

"Все эти люди или группы людей работают вместе. Область работает вместе с городом, нет никаких конфликтов. Киевская область, кстати, также на неплохом уровне по когенерации. И я считаю, что весь этот опыт должен перенять Киев, взять в свои руки и работать", - заявил Зеленский.

Кроме того, он добавил, что из-за сложной ситуации в столице к работе над энергетическими вопросами в Киеве может присоединиться бывший министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Я хочу, чтобы Кубраков, если будет какая-то совместная работа со столицей, помог, сконцентрировался именно на энергетике. Но все полномочия у мэра, поэтому здесь, если они захотят, чтобы государство им помогало, будем помогать максимально", - добавил президент.

В свою очередь премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и крупных городов, разработанных правительством, необходимо аккумулировать 216 миллиардов гривень. Цель – обеспечить бесперебойную жизнь общин в условиях войны и вражеских ударов по энергетике.

По ее словам, каждый план имеет четыре направления:

защита объектов критической инфраструктуры;

развитие распределенной генерации;

обеспечение бесперебойного теплоснабжения;

обеспечение бесперебойного водоснабжения.

"Это задача для нас как для правительства искать источники как внутри государства, из государственного бюджета, так и за счет помощи наших партнеров. У нас большие надежды, что партнеры помогут с закупкой именно когенерационного оборудования, модульных котельных и резервных трансформаторов, которые нам так нужны для прохождения отопительного сезона", - отметила Свириденко.

Ситуация в энергосистеме Украины - главные новости

Президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне готовятся снова нанести удар по инфраструктуре Украины. Поэтому он призвал тех, чья работа и служба защищать Украину от ударов, быть сосредоточенными весной, как и зимой, и на каждую угрозу нужно реагировать и сбивать российские цели.

2 марта министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что правительство приняло решение, которое позволит не отключать свет для некоторых украинцев. Он также заявлял, что на восстановление и модернизацию энергетического сектора нужно более 90 миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Россия продолжит наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре и после окончания зимы. По ее словам, правительство уже начало подготовку энергосистемы к следующему отопительному сезону. В частности, премьер Украины тогда поручила областным военным администрациям совместно с министерствами энергетики, финансов и развития общин совместно с "Укрэнерго" разработать региональные планы энергетической устойчивости.

