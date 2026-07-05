'Пора паковать чемоданы': 'Мадяр' заявил о поражении 16 энергетических узлов в Крыму

Он подчеркивает, что речь идет о ликвидации тылов противника в Крыму.

На территории временно оккупированного Крыма за двое суток было поражено 16 энергоузлов, поскольку это необходимо для демонтажа вражеских тылов. Об этом сообщил в Facebook командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

"Минус 16 энергоузлов за 48 часов. Крымский рубильник в положении "off", - написал он.

"Мадяр" подчеркивает, что тотальное уничтожение вражеских систем ПВО, "логистический и топливный голод", а также разрушение энергоузлов и связи должно привести сначала к последовательной изоляции российских военных на полуострове, а затем - "к полному оттоку колонизаторов и коллаборационистов".

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Командующий Силами беспилотных систем отмечает, что враг может перейти на генераторы, но это бесперспективная история.

"Смотреть же Соловьева "о победе" становится технически сложно, реальность перекрывает пропаганду. Просто так не отделаться не получится. Пора паковать чемоданы и через вокзал в Россию", - написал "Мадяр".

При этом он пошутил, что делать это нужно уже сейчас, потому что в полной темноте "дорогу в Ростов" искать сложнее.

"Мадяр" также сообщил, что в период с 1 по 5 июля "Птицы СБС" отключили 37 энергоузлов на временно оккупированной территории юга страны.

Ситуация в Крыму - что известно

Как сообщал УНИАН, после серии украинских ударов Крым погрузился в неопределенность из-за ударов Украины.

В оккупированном Россией Крыму, в частности, в Севастополе ввели отключения электроэнергии. По всему полуострову ограничили продажу топлива для населения, а детские летние лагеря временно закрыли.

Подконтрольная России администрация Крыма объявила, что топливо временно будут продавать только государственным учреждениям.

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