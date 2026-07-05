Некуда спрятаться: Украина превратила Крым в гигантскую мышеловку, - NYT

Российская система обороны изначально была создана для традиционных ракет и самолетов, а не для флота беспилотников.

Географическое положение Крыма делает его бесценным военным объектом, но также и уязвимой целью. В последние недели Украина активизировала атаки, пытаясь перерезать жизненно важные линии снабжения полуострова, превращая его в "гигантскую логистическую мышеловку", пишет The New York Times

Согласно анализу спутниковых снимков и проверенных видеозаписей, в прошлом месяце атаки были направлены на мосты и дороги. ВСУ также поразили систем ПВО и радиолокационных станций по всему полуострову и нанесли удары по энергосистеме и топливным запасам, вызвав отключения электроэнергии и лишив российские войска ресурсов.

Аналитики отмечают, что это заставило часть российских сил на южном фронте перейти к оборонительным операциям.

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Уязвимое положение

В первые годы войны попытки нанести удар по Крыму были ограничены имеющимся на тот момент вооружением. Однако теперь украинцы заявляют, что могут нанести урон, потенциально достаточный, чтобы вернуть Москву за стол переговоров, пишет NYT.

"В Крыму негде спрятаться. Украинцы способны поразить любое место, где есть зенитное орудие, логистический центр, аэродром или штаб", – сказал генерал-лейтенант Бен Ходжес, отставной командующий армией США в Европе.

Удары по российским системам ПВО и логистике

Только в июне Украина заявила о нанесении ударов по 31 системе ПВО и радарам.

Эти атаки выявили значительные уязвимости в российской системе обороны, которая изначально была создана для традиционных ракет и самолетов, а не для флота беспилотников.

После ослабления ПВО Украина перешла к атакам на линии снабжения. После ударов по кораблям и остановки паромного сообщения Россия теперь полностью зависит от узких сухопутных и мостовых коридоров. Украинские силы пытаются их перекрыть.

При этом атаки на мосты перешли в игру в кошки-мышки: Россия спешит восстанавливать повреждения, а Украина наносит новые удары, отмечает издание.

Катерина Степаненко, аналитик Института изучения войны, заявила, что российские войска все чаще пытаются противодействовать ударам украинских беспилотников, патрулируя важные южные маршруты с помощью беспилотников и перехватчиков.

"Но им нужна более мобильная противовоздушная оборона, чтобы смягчить последствия украинских ударов", – сказала она.

Потребуются недели и месяцы

Украинские командиры ожидают, что российские войска адаптируются, но заявили, что в свою очередь изменят свою тактику.

"Адаптация может занять дни, недели или месяцы, но мы постоянно находим новые способы нанесения ударов в любом направлении, на любой глубине, используя любые имеющиеся у нас ресурсы", – сказал Артем Беленков, начальник штаба 412-й бригады беспилотных систем Украины.

В то же время, хотя атаки вынудили российские войска в некоторых районах занять оборонительную позицию, военные аналитики предупреждают, что для снижения боеспособности России до такой степени, что ей, возможно, придётся отступить с позиций на юге Украины, могут потребоваться недели или месяцы.

Тем не менее, ослабленная энергосистема Крыма "обнажила системную уязвимость полуострова", – сказал энергетический аналитик Геннадий Рябцев.

По его словам, ураинские атаки оказали кумулятивный эффект, угрожая превратить полуостров в "гигантскую логистическую мышеловку".

Война в Украине - новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Зеленский поздравил президента Дональда Трампа и всех американцев с Днем независимости, также лидеры обсудили текущую ситуацию в войне.

"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", – написал Зеленский.

Также ранее аналитики заявили, что количество дронов Shahed, которыми Россия атакует Украину, уменьшилось после пика в начале июня. Это может быть следствием более эффективной работы украинской ПВО.

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