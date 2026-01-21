Облегчит пересечение границы: Украина и Румыния планируют построить новую скоростную дорогу

Этот проект повлияет на пропускную способность пункта пропуска "Порубное - Сирет".

Украина и Румыния согласовали совместный инфраструктурный проект по развитию приграничного сообщения на направлении "Порубное - Сирет". Он предусматривает строительство скоростной дороги на территории Румынии до украинской границы, а также модернизацию украинского участка дороги.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, проект будет реализован при финансировании Европейского Союза в рамках механизма SAFE (Security Action for Europe).

Отмечается, что проект предусматривает строительство скоростной дороги Сучава - Сирет (часть автомагистрали A7) на территории Румынии с выходом непосредственно к украинской границе, а также модернизацию украинского участка дороги в направлении Черновцов.

Видео дня

В Минразвития отмечают, что именно развитие подъездной инфраструктуры с украинской стороны является ключевым элементом проекта, ведь он напрямую влияет на пропускную способность пункта пропуска "Порубное - Сирет".

В частности, проект охватывает:

расширение украинского участка дороги от границы в направлении Черновцов до двух полос движения в каждом направлении;

синхронизацию подъездов и логистических решений с новым скоростным участком Сучава - Сирет (A7) на румынской стороне;

подготовку инфраструктуры к росту транспортных потоков после завершения строительства.

В ведомстве также отметили, что параллельно уже начато расширение пункта пропуска "Порубное" для грузового транспорта. До конца года планируется увеличить его пропускную способность благодаря реконструкции и увеличению количества полос движения.

Западная граница - последние новости

21 января стало известно, что в Украине обновили функционал пересечения границы через систему "єЧерга" для автобусов на так называемых коротких маршрутах. Речь идет о маршрутах, протяженность которых составляет не более 400 километров и которые имеют два и более пересечений границы в сутки.

В декабре 2025 года сообщалось, что Министерство развития общин и территорий готовит пилотный проект пересечения государственной границы легковыми автомобилями через электронную систему "єЧерга". Ожидается, что запуск новых правил планируется в тестовом режиме на одном из пунктов пропуска.

Вас также могут заинтересовать новости: