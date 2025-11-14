Руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, который был одним из претендентов на кресло министра, не хочет уходить с нынешней должности.

Главными претендентами на должность министра энергетики являются глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, представитель фракции "Слуга народа" Андрей Герус и его коллега по фракции Андрей Жупанин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, глава НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, которого до этого называли главным претендентом на главное кресло в энергетическом ведомстве, не хочет покидать свое нынешнее место работы и поэтому не рассматривается как основной кандидат.

В кресле министра энергетики пока остается фигурантка "пленок НАБУ" Светлана Гринчук, однако она уже написала заявление об отставке. Верховная Рада планирует определиться относительно увольнения ее, а также другого "клиента НАБУ" - министра юстиции Германа Галущенко - на следующей неделе.

Скандал в "Энергоатоме"

Как писал УНИАН, 10 ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. В НАБУ тогда сообщили о коррупционной схеме влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности в "Энергоатоме". Также тогда правоохранители пришли с обысками в "Энергоатом" и к министру юстиции Галущенко.

По данным следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Кроме того, НАБУ задокументировало передачу денег "Энергоатома" экс-вице-премьеру. Судя по видео бюро, вероятно, речь идет о бывшем вице-премьере Алексее Чернышеве.

Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения семи лицам по делу "Мидас". Пятерым из них Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. За двух фигуранток дела "Мидас" внесли залоги.

Другая фигурантка "записей НАБУ", министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

