Детективы пришли с обысками в 'Энергоатом' и к министру юстиции Галущенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram-канале. "15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации", - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что участники преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
В свою очередь нардеп Ярослав Железняк сообщил об обысках в "Энергоатоме" и добавил, что детективы НАБУ проводят следственные действия и у министра юстиции Германа Галущенко, ранее занимавшего должность министра энергетики.
УНИАН обратился в пресс-службу "Энергоатома", однако пока не получил ответа от компании.
В августе наблюдательный совет "Энергоатома" уволил Петра Котина с должности и.о. председателя правления компании. При его руководстве регулярно появлялись коррупционные скандалы, связанные с деятельностью предприятия. Так, в конце прошлого года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал контрагента "Энергоатома", которого подозревали в хищении 100 млн грн.
Также в декабре 2024 года сообщалось о скандале с закупкой труб по завышенным ценам.
5 ноября этого года стало известно, что НАБУ разоблачили на систематическом взяточничестве чиновницу филиала государственного предприятия "Энергоатом". По данным следствия, в июне-ноябре 2025 года чиновница получила неправомерную выгоду на общую сумму около 1,67 млн грн.