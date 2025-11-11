Операция 'Мидас': НАБУ задокументировало передачу денег 'Энергоатома' экс-вице-премьеру

Всего было зафиксировано передачу 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч наличными евро.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утверждают, что фигуранты коррупционной схемы в "Энергоатоме" передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины. Всего было зафиксировано передачу 1,2 млн долл. и почти 100 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram-канале.

Имени чиновника правоохранители не уточняют, однако указывают его кодовое имя - "Че Гевара", которое называли во внутреннем общении участники преступной организации.

Как сообщают СМИ, речь идет о бывшем вице-премьер-министре Украины, министре национального единства Алексее Чернышеве.

"В целом зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными - непосредственно в офисе или в медицинской клинике, принадлежавшей одному из участников преступной организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последняя сумма в 500 тыс. долларов США была передана уже жене "Че Гевары" после того, как он сам стал подозреваемым НАБУ и САП в коррупционных преступлениях.

В начале аудио лицо, которое представлено на пленках как "Шугармен" (по данным СМИ, это может быть один из братьев Цукерманов) обсуждает с "Работницей офиса 1" передачу средств "Че Геваре".

Также на пленках слышно, как "Шугармен" говорит "Работнице офиса 1", что они должны отдать вице-премьер-министру "300 тысяч".

На пленках "Шугармен" также говорит "Тимур просит дать туда 500", "Мы из них 500 дадим этому "Че Геваре"".

В НАБУ также сообщили, что бывшему вице-премьер-министру сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

"Экс-чиновник был среди лиц, которые посещали так называемую "прачечную" - место, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем", - отметили в НАБУ.

Скандал в "Энергоатоме" - что известно

10 ноября стало известно, что НАБУ и САП провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники преступной организации создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Тогда сообщалось, что правоохранители пришли с обысками в "Энергоатом" и к министру юстиции Галущенко.

По данным следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Позже в НАБУ обнародовали часть записей, которые касаются этого дела. На записях фигурируют люди обозначены такими прозвищами: "Карлсон", "Профессор", "Тенор" и "Рокет".

В свою очередь, Минэнерго отреагировало на масштабный коррупционный скандал в энергетике, заверив, что все причастные будут привлечены к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на разоблачение коррупционной схемы и призвал чиновников сотрудничать с НАБУ и правоохранителями.

