Подозреваемые Леся Устименко и Людмила Зорина уже в пятницу, 14 ноября, могут выйти из следственного изолятора.

За двух работниц "бэк-офиса" по легализации средств Лесю Устименко и Людмилу Зорину, которые фигурируют в операции НАБУ, внесли 37 миллионов гривен залога. От источников в правоохранительных органах журналисты "Схем" выяснили, кто внес эти средства.

В сообщении указывается, что в четверг, 13 ноября, новосозданная фирма "Вангар" с уставным капиталом в одну тысячу гривен внесла за Устименко назначенные ВАКС 25 миллионов гривен, а за Зорину - 12 миллионов гривен.

Как удалось узнать журналистам, "Вангар" - это киевская компания с уставным капиталом в одну тысячу гривен, которую создали в мае текущего года. По данным YouControl, общество не имеет в собственности недвижимого имущества или автомобилей.

Примечательно, что также не удалось найти данные, которые могут свидетельствовать об осуществлении ею хозяйственной деятельности. При этом, основной вид деятельности компании указан, как "Производство мебели для офисов и предприятий торговли".

В материале говорится, что директором и бенефициаром этой фирмы указан Анатолий Соболь. Журналисты не смогли ему дозвониться, а женщина, которая значится его женой, ответила по телефону, что "не знает такого человека".

Добавляется, что сын владельца компании выслушал вопрос о внесении залога за подозреваемых Зорину и Устименко и ответил, что не понимает, о ком идет речь и бросил трубку.

Указывается, что подозреваемые Устименко и Зорина уже завтра, в пятницу, 14 ноября, могут выйти из следственного изолятора.

Операция "Мидас": последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало детали расследования по коррупции в энергетической сфере. Схему назвали "Шлагбаум". Преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В НАБУ отметили, что управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые выполняли роль "смотрящих".

Согласно информации, руководил схемой украинский бизнесмен Тимур Миндич. Он выехал из Украины перед обысками в ночь на 10 ноября в 02:09.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский после обнародования НАБУ деталей коррупции сообщил об очищении и перезагрузке управления АО НАЭК "Энергоатом". Зеленский заявил о введении санкций против двух людей, которые фигурируют в этом деле. В СМИ писали, что речь идет о введении санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана. Президент Украины добавил, что министр энергетики и юстиции не могут больше оставаться на этих должностях.

