На должность министра энергетики вместо Светланы Гринчук рассматривают главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого, сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в Офисе президента.

По словам собеседника издания, другие претенденты пока не рассматриваются, поскольку Корецкий - "самый сильный в отрасли".

Сергей Корецкий возглавил НАК "Нафтогаз Украины" в мае 2025 года. До этого - с ноября 2022 года по май 2025 года был главой "Укрнафты", а еще раньше - генеральным директором сети АЗК WOG.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники преступной организации создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Правоохранители пришли с обысками в "Энергоатом" и к министру юстиции Галущенко.

Позже НАБУ сообщило о подозрении в причастности к схеме ряду лиц, среди которых, в частности, по данным СМИ, бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Высший антикоррупционный суд уже избрал меры пресечения четырем фигурантам скандала. Их отправили под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога от 40 до более 100 миллионов долларов.

Другая фигурантка "пленок НАБУ" - министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

Также заявление написал министр юстиции, экс-министр энергетики Герман Галущенко. Премьер-министр Юлия Свириденко направила представление об увольнении двух министров в Верховную Раду, которая теперь должна принять соответствующее решение.

