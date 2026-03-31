Курс на Москву поддерживает все больше молодежи.

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии"(AfD) вновь призвала власти страны обратиться к России за дешевыми энергоносителями на фоне подорожания топлива.

Агентство Reuters пишет, что цены на бензин в Германии выросли более чем на 15% с тех пор, как США и Израиль начали войну против Ирана месяц назад. Стоимость энергоносителей в стране примерно в два раза выше, чем в Китае или США.

Россия обеспечивала более трети импорта сырой нефти Германии и более половины ее потребностей в природном газе до 2022 года. К действующим поставщикам сейчас относятся Норвегия, Нидерланды и Бельгия, а от кремлевских ресурсов страна почти полностью отказалась.

В течение двух десятилетий, во времена канцлеров Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экономическая модель Германии строилась вокруг доступа к дешевой российской энергии. Отказ вызвал экономический шок и двухлетнюю рецессию, из которой Берлин только-только начал выходить.

Местные промышленники столкнулись с высокими ценами на энергоносители и растущей конкуренцией со стороны Китая, что привело к сокращению рабочих мест. Это благодатная почва для продвижения партией AfD идей возвращения к российским ресурсам.

AfD намеренно продвигает российские нарративы и подрывает изоляцию Москвы, говорят представители правящей коалиции канцлера Фридриха Мерца. Увеличение импорта российской нефти и газа было бы катастрофическим для европейской безопасности и доверия партнеров, добавляют в коалиции.

Стоит отметить, что AfD недавно получила одни из лучших результатов на двух региональных выборах и укрепила свои позиции как вторая партия Германии.

Российские энергоресурсы для Европы – главные новости

Даже в условиях ощутимого роста стоимости энергоносителей еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Евросоюз не будет импортировать "ни одной молекулы" газа или нефти из России.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что нормализация отношений с Москвой приведет к тому, что Европу ждет еще больше войн. Перед этим бельгийский премьер Барт Де Вевер выступил с призывом к нормализации отношений с Кремлем. Ранее он также высказывался против использования замороженных российских активов для помощи Украине.

