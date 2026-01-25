Почему новые ЖК не готовы к морозам и блэкаутам: архитектор объяснил, как проектируют новостройки

В то же время с начала войны не изменились нормы по утеплению домов, но ввели норму, согласно которой в новых жилых комплексах обязательно должны быть укрытия.

Из-за массированных атак со стороны РФ по энергетической инфраструктуре в Украине возникли серьезные проблемы в жилищно-коммунальной сфере – многие многоэтажки остались не только без электроснабжения, но и без отопления и воды. Особенно сложная ситуация в Киеве.

Член Национального Союза Архитекторов Украины, архитектор Валентин Погорелый рассказал УНИАН, проектируются ли сейчас новые жилые комплексы с учетом вызовов, возникших во время войны, а также объяснил, что делать, чтобы сооружения были и с отоплением, и с освещением, и с водой.

Для каких сценариев сегодня фактически проектируются новые жилые комплексы в Украине: для мирного времени или уже с учетом военных рисков, а именно: блэкаутов, ударов по энергетике, длительных морозов без отопления? А столичные ЖК для каких условий строили раньше и сейчас что-то уже изменилось?

Что касается проектирования домов, то оно регламентируется Государственными строительными нормами. После последних "прилетов" планируют добавить норму о том, что жилые комплексы должны быть оборудованы генераторами. Для одноподъездного ЖК можно купить генератор за 20 тысяч долларов, который сможет запитать, в частности, освещение лестничных клеток, насосные группы и даже лифты. А прибор, способный обеспечить электроснабжением весь дом на 200 квартир, будет стоить 100-150 тысяч долларов.

К примеру, еще до войны такая норма действовала в отношении автозаправок. Согласно ДБН, заправку нельзя ввести в эксплуатацию, пока ее резервное питание не будет обеспечено генератором. Вот почему сейчас АЗС работают бесперебойно.

Новые ЖК, которые проектируются, не учитывают блэкауты. В то же время с начала войны также не изменились нормы по утеплению домов. Но после того как начались боевые действия, ввели норму, согласно которой в новых жилых комплексах обязательно должны быть укрытия.

Во время войны стартовало совсем немного строительств, а достраивают то, что начали возводить до начала боевых действий. А новая норма касается только тех ЖК, которые начали строить, когда уже шла война. Конечно, раньше столичные жилые комплексы строились не для военных условий.

Становятся ли жители современных ЖК "заложниками" своих домов во время блэкаутов, отсутствия отопления или водоснабжения? Какие типы жилых комплексов в Киеве больше всего страдают во время кризисных ситуаций? Какие грубые недостатки "вылезли наружу", так сказать, учитывая сегодняшний день? Что не учли и теперь люди страдают?

Нет, я не считаю, что люди становятся "заложниками" своих домов. В современных ЖК владельцы квартир являются совладельцами всего дома, и проблемы, с которыми жители столкнулись сейчас, касаются больше не проектирования домов, а их эксплуатации.

Некоторые дома обслуживают жилищно-эксплуатационные компании, и, если совладельцы не удовлетворены работой ЖЭКов, они могут расторгнуть с ними договор и нанять другого управляющего (или создать ОСМД).

Владельцам нужно понять, что весь дом – это их имущество, и им самим следует обеспечивать его автономность. В частности, в нашем законодательстве уже более 10 лет закреплена норма о том, что жильцы жилого комплекса имеют право организоваться и оборудовать свой дом котельной и вообще перейти на индивидуальное отопление. Если в доме 200 квартир, и с каждой квартиры собрать по 1,5 тысячи долларов, то за 300 тысяч долларов можно купить модульную котельную.

По моему мнению, при стоимости квартиры в 50-70 тысяч долларов, 1,5 тысячи долларов – это не слишком много. Я считал, что в случае перехода на индивидуальное отопление, за тепло можно будет платить в два раза меньше.

Так же владельцы могут обеспечить себя электричеством – установить самостоятельно генератор, и водой – выкопать возле дома скважину, которая, в случае отключения централизованного водоснабжения, сможет закрыть хотя бы минимальные потребности потребителей. Например, жильцам хотя бы будет чем смыть унитаз.

Я не считаю, что новые жилые комплексы, которые были введены в эксплуатацию, имеют "грубые недостатки". В новых ЖК учтены современные нормы энергосбережения, и теплоснабжающие предприятия подают теплоноситель с учетом этой нормы. Дома, построенные до 2010 года, возводились еще по старым нормам, и поэтому в них может быть холоднее. Чтобы сооружение начало соответствовать новым нормам, за его утепление должны взяться совладельцы.

Многих интересует, как построить дом, что не учли, но в то же время почти никто не говорит о том, как правильно эксплуатировать сооружение. А эксплуатировать жилой объект гораздо сложнее, чем построить. Под эксплуатацией подразумевается, в частности, обеспечение работы лифтов, инженерных коммуникаций, резервных источников питания, электро- или водоснабжения.

Эксплуатация – это прямая ответственность совладельцев жилого дома. А задача архитекторов – сделать так, чтобы дом был прочный и теплый, чтобы инженерные коммуникации были правильно подведены и в соответствии со стандартами оборудован тепловой пункт.

А сейчас те основные проблемы, которые появились – это именно проблемы с эксплуатацией домов, а не с их строительством.

Закладывают ли архитекторы автономность жилых комплексов – резервное электропитание, альтернативные источники тепла, запас воды? Как современные проекты учитывают ситуацию "нет света и нет отопления": могут ли дома физически удерживать тепло в условиях длительных морозов без подачи тепла?

Все зависит от заказчика – если он ставит такую задачу при проектировании, тогда ее выполняют проектировщики, архитекторы. Но автономность дома не является требованием, прописанным в ДБН.

Но в нынешних условиях, по моему мнению, введут новую норму, согласно которой должна быть обеспечена автономность работы самых критических узлов дома – насосов для отопления или водоснабжения.

Если включить в стоимость дома генератор, который полностью обеспечит здание электричеством, это не удвоит стоимость квартиры. Да, цена на квартиру может вырасти на 3-5%, но человек обеспечит себе спокойствие, потому что будет знать, что в случае отключения у него будет электроснабжение. Для полного электроснабжения девятиэтажного дома нужен генератор примерно на 200 киловатт.

Дом сохраняет тепло, а не производит его, поэтому, каким бы теплым ни было здание, под действием низких температур оно охлаждается.

Современные ЖК, которые отапливаются, во время морозов не сразу замерзают в случае прекращения подачи теплоносителя, поскольку внутри них накапливается тепловая энергия. Процесс охлаждения дома происходит постепенно: если на улице -15 градусов, то температура воздуха в жилье ежедневно будет падать на 1-3 градуса в течение суток.

Если во время длительных морозов -15...-20 градусов в дом, какой бы он ни был утеплен, не подается тепло, он полностью промерзнет. В том случае, если на улице будет -1, то дому понадобится месяц или даже полтора, чтобы замерзнуть. Чем сильнее мороз – тем быстрее сооружение может замерзнуть.

Когда в жилищах температура снижается до -1, то тогда вода в трубах замерзает, и трубы могут треснуть.

Стены, окна, утепление в новых ЖК отличаются от довоенных стандартов? Чем именно?

Конечно отличаются. С каждым годом стандарты по утеплению домов становятся все более жесткими – дома делают более теплыми, с большим уровнем энергосбережения. Старые дома – построенные до 90-х годов, могут потреблять в 2-3 раза больше тепловой энергии, чем современные.

Согласно строительным нормам, действующим сейчас, толщина утеплителя должна быть минимум 20 сантиметров. Есть новый утеплитель – PIR – 10 сантиметров которого заменяют 60-70 сантиметров кирпичной кладки.

Что касается окон, то и до войны, и сейчас в новостройках ставят двухкамерные металлопластиковые окна. А однокамерные в основном устанавливают в производственных зданиях, неотапливаемых помещениях. Двухкамерные окна лучше обеспечивают шумоизоляцию, что особенно важно в городах, где есть шум с улицы.

Каким вы видите идеальный дом для жизни в Украине в ближайшие 10-20 лет: что из нынешних кризисных решений должно стать постоянной нормой в жилищном строительстве? На какое жилье стоит ориентироваться тем, кто планирует сменить или купить его?

Идеальный дом на ближайшие 10-20 лет – это тот, который, во-первых, имеет свою котельную. Также для дома можно сделать резервную скважину. Если пробурить средний горизонт – это примерно 150-200 метров, то скважина сможет полностью обеспечить потребности жителей дома в воде. Но хотя бы должна быть менее глубокая скважина, которая сможет обеспечить жителей питьевой водой. И, конечно, в доме должен быть генератор. По моему мнению, должна быть обеспечена полная автономность дома.