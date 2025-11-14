Средства должны были передавать пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд дело экс-заместителя министра энергетики, которого обвиняют в получении взятки за разрешение вывезти горно-добывающее оборудование из прифронтового района. Об этом сообщает НАБУ.

Речь идет о бывшем заместителе экс-министра энергетики Германа Галущенко Александра Хейла, которого правоохранители задержали на взятке летом 2024 года.

"Как установило следствие, чиновник в сговоре с руководителем одного из государственных угольных предприятий с востока и еще двумя лицами выразил просьбу советнику руководителя другого угольного предприятия, которое находится в западном регионе, предоставить неправомерную выгоду в размере 500 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.

За это он пообещал передать на хранение ценного оборудования (с возможностью его использовать) для добычи угля из шахт одного государственного предприятия в другое. Фактически речь шла о спасении оборудования, поскольку оно находилось вблизи зоны, где ведутся боевые действия.

Средства должны были передавать пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече. В августе прошлого года работники НАБУ, САП, СБУ, а также Киевской областной прокуратуры разоблачили злоумышленников во время передачи третьего транша. В тот же день правительство отправило его в отставку.

Если вина будет доказана, бывшему заместителю министра грозит 12 лет тюрьмы.

Масштабная коррупция в энергетике: другие новости

Ранее стало известно о проведении НАБУ и САП операции "Мидас". Она длилась 15 месяцев, и в ее рамках выполнили более 70 обысков.

Правоохранители нашли доказательства создания участниками преступной организации масштабной коррупционной схемы влияния на стратегические государственные предприятия, среди которых было АО "НАЭК "Энергоатом".

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало часть записей, которые касаются дела. На них фигурируют люди под прозвищами "Профессор", "Рокет", "Тенор" и "Карлсон".

Позже стало известно, что в организации схемы фигурировали такие известные деятели как бизнесмен Тимур Миндич ("Карлсон") и теперь уже бывший министр юстиции Герман Галущенко ("Профессор").

Сообщалось, что некоторые из участников преступной организации при задержании детективами НАБУ пытался уничтожить документы, которые могли быть использованы в качестве доказательств.

